Social
mercoledì, 19.11.2025
Video
Cronaca
Cinghiali al parco di Cerveteri
Gli accordi
Alessio Pascucci è il nuovo amministratore della Multiservizi
Incarico ufficializzato dalla sindaca Gubetti
il convegno
Violenza di genere, se ne parla in Tribunale con Aiga
redazione web
Gemellaggio
Dalla Repubblica Ceca a Cerveteri: studentesse di Brno ospiti di Roberto Paolini “Pithos”
L’artista: «Onorato della loro visita, rapporto di amicizia e di scambio culturale che spero possa proseguire»
CIVITA CASTELLANA
ZLS Lazio, il sindaco Giampieri e l’assessore Fortuna: «Occasione storica per il distretto ceramico di Civita Castellana»
L’evento
“Musica maestro”, Cerveteri festeggia Santa Cecilia
Domenica in piazza dalle 10.30 il Gruppo Bandistico Cerite
Cronaca
Porto, maxi test di sicurezza per i nuovi sistemi di comunicazione
La direzione centrale della Polizia Criminale – S.C.I.P. coordina un’esercitazione con mezzi aerei e navali delle forze dell’ordine
Redazione Web
Cronaca
TG +24 edizione 19 Novembre 2025
VITORCHIANO
Aree di emergenza, al via l’installazione dei cartelloni
Il sindaco Grassotti: «Uno strumento fondamentale per la sicurezza di tutti»
Cronaca
Bagnoregio nella Via Francigena del nord
L’amministrazione accoglie con grande soddisfazione la decisione della giunta regionale del Lazio
