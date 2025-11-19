Social
Cronaca
Cinghiali al parco di Cerveteri
Gli accordi

Alessio Pascucci è il nuovo amministratore della Multiservizi

Incarico ufficializzato dalla sindaca Gubetti
il convegno

Violenza di genere, se ne parla in Tribunale con Aiga

redazione web
Gemellaggio

Dalla Repubblica Ceca a Cerveteri: studentesse di Brno ospiti di Roberto Paolini “Pithos”

L’artista: «Onorato della loro visita, rapporto di amicizia e di scambio culturale che spero possa proseguire»
CIVITA CASTELLANA

ZLS Lazio, il sindaco Giampieri e l’assessore Fortuna: «Occasione storica per il distretto ceramico di Civita Castellana»

L’evento

“Musica maestro”, Cerveteri festeggia Santa Cecilia

Domenica in piazza dalle 10.30 il Gruppo Bandistico Cerite
Cronaca

Porto, maxi test di sicurezza per i nuovi sistemi di comunicazione

La direzione centrale della Polizia Criminale – S.C.I.P. coordina un’esercitazione con mezzi aerei e navali delle forze dell’ordine
Redazione Web
Cronaca

TG +24 edizione 19 Novembre 2025

VITORCHIANO

Aree di emergenza, al via l’installazione dei cartelloni

Il sindaco Grassotti: «Uno strumento fondamentale per la sicurezza di tutti»
Cronaca

Bagnoregio nella Via Francigena del nord

L’amministrazione accoglie con grande soddisfazione la decisione della giunta regionale del Lazio
