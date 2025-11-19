Cristiano Feoli si dimostra, ancora una volta, perno per il movimento locale e non solo. Il body builder civitavecchiese della categoria Master ha vissuto una stagione autunno-inverno da incorniciare, come dimostra i risultati raccolti in queste settimane. Feoli si è classificato al primo posto alle qualificazioni East Italy Pca, che si sono svolte a Pesaro, ripetendosi poi anche nel campionato italiano Pca.

Assolutamente da non tralasciare anche il secondo posto ottenuto al Trofeo Due Torri, manifestazione che si è svolta a Perugia. Quindi Feoli ha confermato i propositi che si era fissato prima della via di questa sessione, per la quale aveva dichiarato che era molto ambizioso. Tanta la soddisfazione per lui, per i traguardi che continua a tagliare con una certa costanza.

