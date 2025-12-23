R o m a , 2 3 d i c . - ( A d n k r o n o s ) - E ' u n a p e s a n t e s a n z i o n e , p a r i a 2 2 5 , 7 6 m i l i o n i d i e u r o , q u e l l a c h e l ' A n t i t r u s t h a c o m m i n a t o a R y a n a i r p e r a b u s o d i p o s i z i o n e d o m i n a n t e , c o n t e s t a n d o l e p r a s s i a d o t t a t e d a l g r u p p o d a a p r i l e 2 0 2 3 a d a l m e n o a p r i l e 2 0 2 5 . L ’ A u t o r i t à G a r a n t e d e l l a C o n c o r r e n z a e d e l M e r c a t o h a i r r o g a t o a R y a n a i r D A C , i n s o l i d o c o n l a c o n t r o l l a n t e R y a n a i r H o l d i n g s p l c , l a s a n z i o n e r i c o r d a n d o c h e i l g r u p p o d e t i e n e u n a p o s i z i o n e d o m i n a n t e n e l m e r c a t o a m o n t e d e i s e r v i z i d i t r a s p o r t o a e r e o d i l i n e a p a s s e g g e r i , n a z i o n a l i e d e u r o p e i , d a / p e r l ’ I t a l i a , q u a l e i n p u t p e r l e a g e n z i e d i v i a g g i o , o n l i n e ( O T A ) e f i s i c h e . L a p o s i z i o n e d o m i n a n t e d e r i v a , o l t r e c h e d a q u o t e d i m e r c a t o s i g n i f i c a t i v e ( 3 8 - 4 0 % d e i p a s s e g g e r i t r a s p o r t a t i n e l l ’ i n s i e m e d i r o t t e d a / p e r l ’ I t a l i a ) e i n c o n t i n u a c r e s c i t a , a n c h e d a n u m e r o s i a l t r i i n d i c a t o r i . T u t t i q u e s t i i n d i c a t o r i - s p i e g a l ' A n t i t r u s t - " c o n t r i b u i s c o n o a d a t t r i b u i r e a R y a n a i r u n s i g n i f i c a t i v o p o t e r e d i m e r c a t o e l a c a p a c i t à d i a g i r e i n m i s u r a i n d i p e n d e n t e d a c o n c o r r e n t i e c o n s u m a t o r i , a n c h e c o n s i d e r a n d o i l s i g n i f i c a t i v o d i s t a n z i a m e n t o r i s p e t t o a l l e p e r f o r m a n c e d e i p r i n c i p a l i v e t t o r i c o n c o r r e n t i " . A l t e r m i n e d i u n ’ a r t i c o l a t a i s t r u t t o r i a , l ’ A u t o r i t à s p i e g a d i a v e r e " a c c e r t a t o c h e R y a n a i r h a a t t u a t o u n a c o m p l e s s a s t r a t e g i a p e r b l o c c a r e , o s t a c o l a r e o r e n d e r e p i ù d i f f i c i l e e / o e c o n o m i c a m e n t e o t e c n i c a m e n t e o n e r o s o l ’ a c q u i s t o d e i v o l i d i R y a n a i r s u l s i t o r y a n a i r . c o m d a p a r t e d e l l e a g e n z i e d i v i a g g i o , O T A e f i s i c h e , i n c o m b i n a z i o n e c o n v o l i d i a l t r i v e t t o r i e / o c o n a l t r i s e r v i z i t u r i s t i c i e a s s i c u r a t i v i " .