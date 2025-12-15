V e r o n a , 1 5 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ A b b i a m o p r e s e n t a t o u n p i a n o c h e p r e v e d e u n a c r e s c i t a f i n o a u n m i l i o n e e d u e c e n t o m i l a c l i e n t i . V o g l i a m o o f f r i r e s e m p r e m i g l i o r i s e r v i z i d i q u a l i t à n e l n o s t r o t e r r i t o r i o , d o v e g i o c h i a m o i n c a s a , n e l l a c i t t à d i V e r o n e e d i V i c e n z a , m a v o g l i a m o c r e s c e r e i n t u t t a l a d i m e n s i o n e d e l n o r d - e s t e a n c h e a v e r e l ' o r g o g l i o d i r a c c o n t a r e u n a s t o r i a c h e è u n a s t o r i a n a z i o n a l e ” . L o h a d e t t o A l e s s a n d r o R u s s o , c o n s i g l i e r e d e l e g a t o d i M a g i s , e x A g s m A i m , o g g i a V e r o n a , a l l a p r e s e n t a z i o n e u f f i c i a l e d e l n u o v o b r a n d . A g s m A i m c a m b i a , i n f a t t i , n o m e e d i v e n t a M a g i s , u n a p a r o l a c h e i n l a t i n o s i g n i f i c a “ d i p i ù ” , m a a n c h e “ o l t r e ” , “ v e r s o i l m e g l i o ” , e p a r l a d i p r o g r e s s o , a m b i z i o n e e t r a s f o r m a z i o n e . L ’ e v e n t o è c o i n c i s o c o n l a f e s t a d i N a t a l e d e l G r u p p o , c h e h a r i u n i t o o l t r e s e t t e c e n t o c o l l a b o r a t r i c i e c o l l a b o r a t o r i . U n p r o g e t t o a m b i z i o s o : “ A b b i a m o u n t a s s o d i c r e s c i t a c h e c i p o r t e r à a d a r r i v a r e a 2 5 0 m i l i o n i d i e u r o d i E b i t d a a f i n e p i a n o - s p i e g a R u s s o - Q u e s t ' a n n o c e l ' a b b i a m o f a t t a a r i s p e t t a r e g l i o b i e t t i v i d e l p i a n o , q u i n d i s i a m o p a r t i c o l a r m e n t e c o n t e n t i e a d e s s o i n i z i a u n p e r c o r s o n u o v o s u l q u a l e d o v r e m o m e t t e r c i t u t t i l a t e s t a p e r c h é s a r à m o l t o i m p o r t a n t e i l 2 0 2 6 p e r c e n t r a r e t u t t i g l i o b i e t t i v i ” . M a g i s v u o l e r i v o l g e r s i a i c i t t a d i n i : “ A i c i t t a d i n i d i V e r o n a e d i V i c e n z a d i c o c h e l a n o s t r a a z i e n d a n o n è s o l t a n t o u n f o r n i t o r e d i e n e r g i a , m a è u n ' a z i e n d a c h e s o s t i e n e u n a c o m u n i t à p e r c h é d à l a v o r o a d i v e r s e f a m i g l i e , a d i v e r s e i m p r e s e . A i u t a a t t r a v e r s o l e s p o n s o r i z z a z i o n i e a t t r a v e r s o l e e r o g a z i o n i l i b e r a l i l a c o m u n i t à a c r e s c e r e n o n l a s c i a n d o i n d i e t r o n e s s u n o e s o p r a t t u t t o d i c o c h e n o i s i a m o u n ' a z i e n d a , f o r s e l ' u n i c a i n I t a l i a p e r d i m e n s i o n i , a d e s s e r e a l 1 0 0 % p u b b l i c a q u i n d i t u t t a l a r i c c h e z z a c h e g e n e r i a m o l a r i v e r s i a m o p o i s u i c o m u n i c h e l a u s a n o p e r f a r e a t t i v i t à s o c i a l e ” . L ’ a t t i v i t à , p e r ò , n o n s i l i m i t a a i t e r r i t o r i d i V e r o n a e V i c e n z a : “ A t u t t i g l i a l t r i c i t t a d i n i d i c o c h e q u e s t o m o d e l l o l o v o g l i a m o e s p o r t a r e . V o g l i a m o c o s t r u i r e u n m o d e l l o i n c u i l a v e n d i t a d i e n e r g i a s i a u n a f o r z a d i c o m u n i t à , u n a f o r z a d i s t a r e i n s i e m e ” , c o n c l u d e R u s s o .