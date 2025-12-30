M o s c a , 3 0 d i c . ( A d n k r o n o s ) - I p r e s i d e n t i r u s s o e i r a n i a n o V l a d i m i r P u t i n e M a s o u d P e z e s h k i a n h a n n o d i s c u s s o t e l e f o n i c a m e n t e d e l l e r e l a z i o n i b i l a t e r a l i , " p a r l a n d o d e l p r o c e s s o d i a t t u a z i o n e d e g l i a c c o r d i c o n g i u n t i d e i d u e P a e s i " . L o h a r e s o n o t o l ' u f f i c i o d e l l e a d e r i r a n i a n o i n u n a n o t a , a g g i u n g e n d o c h e i p r e s i d e n t i h a n n o i n o l t r e s o t t o l i n e a t o l a n a t u r a s t r a t e g i c a d e l l e r e l a z i o n i t r a T e h e r a n e M o s c a e l a n e c e s s i t à d i p r o s e g u i r e l e c o n s u l t a z i o n i i n c o r s o e d i r a f f o r z a r e i l c o o r d i n a m e n t o p e r s v i l u p p a r e l e g a m i g l o b a l i .