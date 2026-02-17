( A d n k r o n o s ) - R o w e n t a d e b u t t a a l F e s t i v a l d i S a n r e m o c o m e p a r t n e r p e r l a 7 6 ª e d i z i o n e d e l l a m a n i f e s t a z i o n e c a n o r a e p e r l ’ o c c a s i o n e u n i s c e i l m o n d o d e l l a m u s i c a a l l a c u r a d e l l a c a s a . L e i n i z i a t i v e i n c i t t à s o n o p e n s a t e p e r c h i a m a v i v e r e l e p r o p r i e p a s s i o n i i n u n a m b i e n t e d o m e s t i c o i m p e c c a b i l e , c h e d i v e n t a i l p a l c o s c e n i c o i d e a l e p e r l e e m o z i o n i c h e s o l o l a g r a n d e m u s i c a s a r e g a l a r e . C u o r e d e l l ’ i n i z i a t i v a s a r à i l R o w e n t a V i l l a g e a p e r t o d a l 2 4 f e b b r a i o a l 1 ° m a r z o 2 0 2 6 d a l l e o r e 1 1 : 0 0 a l l e 1 8 : 3 0 i n P i a z z a P i a n d i N a v e . S i t r a t t a d i u n ’ a r e a e s p e r i e n z i a l e c h e o f f r i r à a l p u b b l i c o a t t i v i t à , c o n t e n u t i e m o m e n t i d i i n t e r a z i o n e p e n s a t i p e r r a c c o n t a r e l ’ i d e n t i t à e l a v i s i o n e d e l b r a n d . T r a g l i e l e m e n t i d i s t i n t i v i s p i c c h e r à l a R o w e n t a S h i n e W h e e l , u n a r u o t a p a n o r a m i c a c o m p l e t a m e n t e c a r a t t e r i z z a t a d a a n i m a z i o n i l u m i n o s e i s p i r a t e a l l a t e c h l i n e R o w e n t a e d a u n a f o r t e p r e s e n z a v i s i v a d e l m a r c h i o , g r a z i e a l l a b r a n d i z z a z i o n e d e l l e c a b i n e e a u n L E D c e n t r a l e d e d i c a t o . A l l a b a s e d e l l a r u o t a , R o w e n t a d a r à v i t a a l s u o c o n c e p t “ L o s p e t t a c o l o è d i c a s a ” a l l e s t e n d o u n a l i v e b o x c h e s a r à p u n t o d i a g g r e g a z i o n e p e r t u t t e l e p e r s o n e c h e h a n n o v o g l i a d i v i v e r e l ’ e s p e r i e n z a d e l l e p i ù r e c e n t i t e c n o l o g i e d e l b r a n d : d a l l e p o t e n t i s o l u z i o n i p e r l ' a s p i r a z i o n e , p e r u n a c a s a i m p e c c a b i l e , a l l e p r o p o s t e p e r l o s t i r o , p e r f e t t e p e r v a l o r i z z a r e o g n i l o o k . M a n o n è f i n i t a q u i ! L o s p e t t a c o l o d i R o w e n t a p r e v e d r à a n c h e d i v e r t e n t i a t t i v i t à c h e d a r a n n o m o d o d i s c o p r i r e i l m o n d o R o w e n t a : d o p o a v e r g i r a t o u n a r u o t a a p p o s i t a m e n t e i n s t a l l a t a p e r s o r t e g g i a r e q u a l e p r o d o t t o d a t e s t a r e , i p a r t e c i p a n t i d o v r a n n o s c e g l i e r e d a l l a p l a y l i s t u n a c a n z o n e t r a q u e l l e c h e h a n n o s e g n a t o l a s t o r i a d e l F e s t i v a l e c o m p l e t a r e l a s f i d a e n t r o l a f i n e d e l b r a n o . S t e f a n o C a u , A m m i n i s t r a t o r e D e l e g a t o d i G r o u p e S E B I t a l i a , a f f e r m a " S o n o l i e t o d i a n n u n c i a r e l a p a r t e c i p a z i o n e d i R o w e n t a a l F e s t i v a l d i S a n r e m o , u n ’ i n i z i a t i v a c h e r a p p r e s e n t a u n p a s s o s t r a t e g i c o n e l p e r c o r s o d i c r e s c i t a d e l b r a n d i n I t a l i a . L a p r e s e n z a i n u n c o n t e s t o m e d i a t i c o d i t a l e r i l e v a n z a c i p e r m e t t e d i v a l o r i z z a r e l a n o s t r a v i s i o n e f o n d a t a s u i n n o v a z i o n e , q u a l i t à e a t t e n z i o n e a l l e p e r s o n e . S a n r e m o c o s t i t u i s c e p e r n o i u n v e t t o r e d i c o m u n i c a z i o n e c a p a c e d i a m p l i f i c a r e i l v a l o r e d e l b r a n d e d i s o s t e n e r e u l t e r i o r m e n t e l a n o s t r a l e a d e r s h i p n e l m e r c a t o ” . F r a n c e s c a S c a r a n o , D i r e t t o r e M a r k e t i n g d i G r o u p e S E B I t a l i a , a f f e r m a “ R o w e n t a è d a s e m p r e i m p e g n a t a a m i g l i o r a r e l a v i t a q u o t i d i a n a c o n s o l u z i o n i i n t u i t i v e e p e r f o r m a n t i , r i s p o n d e n d o a l l e r e a l i e s i g e n z e d e i c o n s u m a t o r i . I l F e s t i v a l d i S a n r e m o c i o f f r e l ’ o p p o r t u n i t à d i t r a s f o r m a r e q u e s t a i d e n t i t à i n u n ’ e s p e r i e n z a c h e u n i s c e i n t r a t t e n i m e n t o e t e c n o l o g i a s o t t o u n c o n c e p t c r e a t i v o s t u d i a t o a d h o c “ L o s p e t t a c o l o è d i c a s a ” . D u r a n t e l a s e t t i m a n a d e l F e s t i v a l , l e n o s t r e c a s e s i r i e m p i o n o d i u n ’ e n e r g i a n u o v a , f a t t a d i m u s i c a , d i v e r t i m e n t o e c o n d i v i s i o n e e , c o n R o w e n t a , l e p e r s o n e p o s s o n o v i v e r e l o s p e t t a c o l o i n u n ’ a t m o s f e r a u n i c a : q u e l l a d i u n a c a s a p e r f e t t a g r a z i e a i p r o d o t t i p i ù i c o n i c i d e l b r a n d . I n c i t t à , p r o p o r r e m o u n a m p i o p r o g r a m m a d i a t t i v a z i o n i e i n i z i a t i v e p e r f a r s p e r i m e n t a r e a p p i e n o l e n o s t r e t e c n o l o g i e . C o n t e m p o r a n e a m e n t e , l a n c e r e m o u n a c a m p a g n a s u T V , r a d i o , p i a t t a f o r m e d i g i t a l i e s o c i a l m e d i a . ” V i v e r e l o s p e t t a c o l o d e l F e s t i v a l i n u n ’ a t m o s f e r a u n i c a , q u e l l a d e l l a c a s a p e r f e t t a , è u n i m p e g n o p e r R o w e n t a c h e s a c o m e l ’ a m b i e n t e d o m e s t i c o , d u r a n t e i l F e s t i v a l , s i t r a s f o r m i i n u n t e a t r o p r o n t o a d a c c o g l i e r e f i n o a t a r d a n o t t e t u t t i g l i i n v i t a t i c h e s e g u i r a n n o l o s p e t t a c o l o , s i s f i d e r a n n o e s o s t e r r a n n o i p r o p r i c a n t a n t i p r e f e r i t i . A n c h e d a c a s a s a r à p o s s i b i l e s e g u i r e l ’ e v e n t o , g r a z i e a u n a c r e w d i i n f l u e n c e r c h e c o i n v o l g e r à l e p e r s o n e i n c i t t à p e r v a l u t a r e i l s e n t i m e n t d e l F e s t i v a l , c a t t u r a r e i m p r e s s i o n i e r u m o r s , c h e s a r a n n o f e d e l m e n t e i n s e r i t i i n u n r e p o r t a g e q u o t i d i a n o t r a m i t e i v i d e o d a i l y - b e s t s u i s o c i a l R o w e n t a . L ’ i d e a z i o n e c r e a t i v a e l a d e f i n i z i o n e d i t u t t e l e a t t i v i t à d e l c o n c e p t “ L o s p e t t a c o l o è d i c a s a ” è s t a t a c u r a t a e g e s t i t a d a S B A M , a g e n z i a c r e a t i v a t i t o l a r e d e l l a c o m u n i c a z i o n e d i R o w e n t a p e r i l m e r c a t o i t a l i a n o .