R o m a , 2 2 f e b . ( A d n k r o n o s ) - U n u o m o , s t r a n i e r o , è m o r t o d o p o e s s e r e s t a t o a c c o l t e l l a t o a p i a z z a S a n G i o v a n n i B a t t i s t a d e l l a S a l l e a R o m a d a a l t r i e x t r a c o m u n i t a r i . E ' s u c c e s s o i n t o r n o a l l e 1 3 . 4 5 e l a v i t t i m a è s t a t a c o l p i t a c o n u n ' a r m a d a t a g l i o a l c o s t a t o . D o p o l e r i c e r c h e a v v i a t e , d u e u o m i n i s o n o s t a t i r i n t r a c c i a t i e f e r m a t i e l a l o r o p o s i z i o n e è o r a a l v a g l i o d e i c a r a b i n i e r i . S u l c a s o i n d a g a n o i c a r a b i n i e r i d e l N u c l e o R a d i o m o b i l e e d e l l a C o m p a g n i a d i R o m a S a n P i e t r o .