R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - “ S t a r b u c k s r a p p r e s e n t a u n e s e m p i o v i r t u o s o c h e d o v r e b b e r o s e g u i r e m o l t e a l t r e r e a l t à , p e r c h é è r i u s c i t a a r a g g i u n g e r e u n l i v e l l o d i r a c c o l t a d i f f e r e n z i a t a d a v v e r o s i g n i f i c a t i v o . L a s u a a t t e n z i o n e v e r s o l a c o m u n i t à , l ’ a m b i e n t e e g l i o b i e t t i v i i n d i c a t i d a l l ’ U n i o n e E u r o p e a è u n m o d e l l o d a v a l o r i z z a r e e r e p l i c a r e ” . E ' q u a n t o h a d e t t o S t e f a n o M a r i n , a s s e s s o r e a m b i e n t e , r i f i u t i , r a p p o r t i c o n i c i t t a d i n i M u n i c i p i o I R o m a C a p i t a l e , d u r a n t e i l p r i m o a n n i v e r s a r i o d a l l ’ i n a u g u r a z i o n e d e l l ' i c o n i c o F l a g s h i p S t o r e a R o m a i s p i r a t o a l c o n c e t t o ' W h e r e c o f f e e m e e t s a r t ' . S e c o n d o M a r i n , l ’ i m p e g n o d e l m a r c h i o n e l g e s t i r e c o r r e t t a m e n t e i r i f i u t i r a p p r e s e n t a u n c a s o d i e c c e l l e n z a n e l p a n o r a m a c i t t a d i n o : “ S t a r b u c k s n o n s o l o a d o t t a l e m i g l i o r i p r a t i c h e , m a h a a n c h e f o r m a t o a c c u r a t a m e n t e i l p r o p r i o p e r s o n a l e , p e r c h é l a g e s t i o n e d e l r i f i u t o è u n a q u e s t i o n e c o m p l e s s a . P e n s i a m o s e m p l i c e m e n t e a l l a s e p a r a z i o n e t r a p l a s t i c a e a l l u m i n i o : s p e s s o v i e n e t r a s c u r a t a , a n c h e d a s t r u t t u r e i m p o r t a n t i . Q u i , i n v e c e , s i l a v o r a c o n r i g o r e e m e t o d o ” . L ’ a s s e s s o r e h a e v i d e n z i a t o c o m e u n a p p r o c c i o c o s ì s t r u t t u r a t o p o s s a d i v e n t a r e u n v e r o v o l a n o p e r a t t r a r r e n u o v i i n v e s t i t o r i p r i v a t i s u l t e r r i t o r i o : “ P e r i n v o g l i a r e a l t r i o p e r a t o r i a i n v e s t i r e a R o m a o c c o r r e p r o p r i o p o r t a r e l ’ e s e m p i o d i S t a r b u c k s . L a s e r i e t à n e l l a g e s t i o n e d e i r i f i u t i e l ’ a t t e n z i o n e a l l ’ a m b i e n t e s o n o i n d i c a t o r i f o n d a m e n t a l i p e r c o s t r u i r e u n a s i n e r g i a e f f i c a c e t r a p u b b l i c o e p r i v a t o ” .