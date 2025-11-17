R o m a , 1 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " S o n o t e n t a t o d i p r e s e n t a r e u n a p r o p o s t a d i l e g g e p e r r e n d e r e p e r m a n e n t e i l c o m p l e a n n o d i V e r d o n e . C o s ì R o m a p o t r e b b e a v e r e u n s i n d a c o c h e a m a l a c i t t à e c h e è b e n v o l u t o d a i c i t t a d i n i , c h e n e a p p r e z z a n o l ' i n t e l l i g e n z a e l a c u l t u r a . E c o s ì e v i t e r e m m o d i a v e r e s i n d a c o G u a l t i e r i c h e , i n r e a l t à , s i è r i v e l a t o , p u r t r o p p o , i n m a n i e r a t r a g i c a , u n i n t e r p r e t e d i f a n t a s i a , f o r s e a d d i r i t t u r a s u p e r i o r e a V e r d o n e " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F o r z a I t a l i a , M a u r i z i o G a s p a r r i . " R i v e d o o g n i t a n t o i l v i d e o i n c u i d e s c r i v e i l a v o r i d i c o n s o l i d a m e n t o d e l l a T o r r e d e i C o n t i - p r o s e g u e - c h e p o i è c r o l l a t a c a u s a n d o a n c h e u n a v i t t i m a . G u a l t i e r i , q u i n d i , h a s b a g l i a t o p r e v i s i o n i e d o v r e b b e e s s e r e c h i a m a t o a r i s p o n d e r e d i q u a n t o è a v v e n u t o a l l a T o r r e d e i C o n t i e d i a l t r i p r o b l e m i d e l l a c i t t à . M e n t r e V e r d o n e , i n q u a n t o a b u o n s e n s o e d a m o r e p e r l a C a p i t a l e , è i m b a t t i b i l e " . " B u o n c o m p l e a n n o a V e r d o n e , m a m a g a r i i l s u o g e n e t l i a c o d u r a s s e t u t t o l ' a n n o l o p o t r e m m o a v e r e i n C a m p i d o g l i o s e m p r e . P e r l u i s a r e b b e u n s a c r i f i c i o , m a p e r R o m a i l s u o b u o n s e n s o e l a s u a u m i l t à s a r e b b e r o u n a r i s o r s a s u p e r i o r e a g l i e r r o r i e d a i l i m i t i c h e h a n n o c a r a t t e r i z z a t o l ' o p e r a d i G u a l t i e r i " , c o n c l u d e .