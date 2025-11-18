R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - “ A b b i a m o c o n c l u s o i l p r i m o a n n o d e l f l a g s h i p d i P i a z z a S a n S i l v e s t r o c o n g r a n d e s o d d i s f a z i o n e . È s t a t o u n p r o g e t t o c o m p l e s s o e a f f a s c i n a n t e , p o r t a t o a v a n t i s i n d a l l ’ i n i z i o d a u n t e a m s t r a o r d i n a r i o : 4 5 - 5 0 p e r s o n e c h e o g n i g i o r n o l a v o r a n o p e r o f f r i r e u n ’ e s p e r i e n z a p i a c e v o l e a c l i e n t i p r o v e n i e n t i d a t u t t o i l m o n d o ” . C o s ì V i n c e n z o C a t r a m b o n e , g e n e r a l m a n a g e r d i S t a r b u c k s I t a l i a , i n o c c a s i o n e d e l p r i m o a n n i v e r s a r i o d a l l ’ i n a u g u r a z i o n e d e l l ' i c o n i c o F l a g s h i p S t o r e a R o m a i s p i r a t o a l c o n c e t t o “ W h e r e C o f f e e M e e t s A r t ” . C a t r a m b o n e h a s o t t o l i n e a t o c o m e i l f l a g s h i p d i S a n S i l v e s t r o , i l p r i m o a p e r t o d a S t a r b u c k s n e l l ’ a r e a E m e a , s i a d i v e n t a t o r a p i d a m e n t e u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o s i a p e r i t u r i s t i c h e p e r i c l i e n t i a b i t u a l i a l l a r i c e r c a d i u n ’ e s p e r i e n z a d i v e r s a r i s p e t t o a l l o S t a r b u c k s t r a d i z i o n a l e . “ A b b i a m o r i c e v u t o n u m e r o s i f e e d b a c k p o s i t i v i , s o p r a t t u t t o d a i v i s i t a t o r i i n t e r n a z i o n a l i , c h e q u i h a n n o t r o v a t o q u a l c o s a d i u n i c o : o l t r e a l n o s t r o a s s o r t i m e n t o c o r e , i l n e g o z i o o f f r e b e v a n d e r e s e r v e , p r o p o s t e f o o d d e d i c a t e e s p a z i p e n s a t i p e r s o c i a l i z z a r e , l a v o r a r e o o r g a n i z z a r e e v e n t i p r i v a t i e a z i e n d a l i ” , h a s p i e g a t o . I l g e n e r a l m a n a g e r h a r i c h i a m a t o a n c h e l ’ i m p e g n o c r e s c e n t e d e l b r a n d s u l f r o n t e d e l l a s o s t e n i b i l i t à : “ I n I t a l i a a b b i a m o g i à 1 5 l o c a l i c e r t i f i c a t i c o m e G r e e n e r S t o r e s , f r u t t o d i i n t e r v e n t i c o n c r e t i p e r r i d u r r e c o n s u m o d ’ a c q u a , e n e r g i a e r i f i u t i , c o n l ’ o b i e t t i v o d i m i g l i o r a r e u l t e r i o r m e n t e e n t r o i l 2 0 3 0 . C o l l a b o r i a m o i n o l t r e c o n e n t i l o c a l i p e r l a d o n a z i o n e d e l c i b o i n v e n d u t o ” . D u r a n t e l ’ e v e n t o , l ’ a r t i s t a r o m a n o L u c a m a l e o n t e h a p r o s e g u i t o l a r e a l i z z a z i o n e d e l g r a n d e m u r a l e c h e c a r a t t e r i z z a l a s c a l a d e l f l a g s h i p , c o m p l e t a n d o u n a n u o v a s e z i o n e d e d i c a t a a l l ’ i c o n o g r a f i a d e l l a C a p i t a l e . “ Q u a n d o r e a l i z z ò i l p r i m o m u r a l e s l o f e c e a n e g o z i o c h i u s o ; o g g i v u o l e c o n d i v i d e r e c o n t u t t i n o i q u e s t o m o m e n t o c r e a t i v o , m o s t r a n d o d a l v i v o l ’ e v o l u z i o n e d e l l ’ o p e r a ” , h a a g g i u n t o C a t r a m b o n e .