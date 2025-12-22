Roma, 22 dic (Adnkronos) - "Dallinizio di questa consiliatura Italia Viva ha scelto unopposizione costruttiva e responsabile, fondata sul merito dei provvedimenti e sullinteresse dei cittadini romani. Oggi, con il voto favorevole al bilancio del Comune di Roma, quella impostazione si concretizza in una scelta di pieno supporto allamministrazione Gualtieri: lingresso in maggioranza". Lo dice Maria Elena Boschi, presidente del gruppo Italia viva alla Camera. "Il nostro sostegno nasce dal riconoscimento del lavoro portato avanti dal sindaco Roberto Gualtieri e dalla sua Giunta, in particolare nellultimo anno, segnato da passaggi decisivi come lorganizzazione del Giubileo e la gestione delle risorse del PNRR. Roma è una città complessa, ma è evidente che sta cambiando in meglio -prosegue Boschi-. Un ringraziamento va anche al lavoro serio e costante dei nostri consiglieri comunali, Francesca Leoncini e Valerio Casini, che in questi mesi hanno dimostrato come si possa fare politica con spirito costruttivo e attenzione ai risultati". "Lingresso in maggioranza non è un punto di arrivo, ma linizio di una nuova fase: una sfida che guarda al futuro di Roma e apre una prospettiva chiara verso il 2027. Italia Viva sarà parte attiva di questo percorso, conclude Boschi.