R o m a , 2 2 d i c ( A d n k r o n o s ) - " D a l l ’ i n i z i o d i q u e s t a c o n s i l i a t u r a I t a l i a V i v a h a s c e l t o u n ’ o p p o s i z i o n e c o s t r u t t i v a e r e s p o n s a b i l e , f o n d a t a s u l m e r i t o d e i p r o v v e d i m e n t i e s u l l ’ i n t e r e s s e d e i c i t t a d i n i r o m a n i . O g g i , c o n i l v o t o f a v o r e v o l e a l b i l a n c i o d e l C o m u n e d i R o m a , q u e l l a i m p o s t a z i o n e s i c o n c r e t i z z a i n u n a s c e l t a d i p i e n o s u p p o r t o a l l ’ a m m i n i s t r a z i o n e G u a l t i e r i : l ’ i n g r e s s o i n m a g g i o r a n z a " . L o d i c e M a r i a E l e n a B o s c h i , p r e s i d e n t e d e l g r u p p o I t a l i a v i v a a l l a C a m e r a . " I l n o s t r o s o s t e g n o n a s c e d a l r i c o n o s c i m e n t o d e l l a v o r o p o r t a t o a v a n t i d a l s i n d a c o R o b e r t o G u a l t i e r i e d a l l a s u a G i u n t a , i n p a r t i c o l a r e n e l l ’ u l t i m o a n n o , s e g n a t o d a p a s s a g g i d e c i s i v i c o m e l ’ o r g a n i z z a z i o n e d e l G i u b i l e o e l a g e s t i o n e d e l l e r i s o r s e d e l P N R R . R o m a è u n a c i t t à c o m p l e s s a , m a è e v i d e n t e c h e s t a c a m b i a n d o i n m e g l i o - p r o s e g u e B o s c h i - . U n r i n g r a z i a m e n t o v a a n c h e a l l a v o r o s e r i o e c o s t a n t e d e i n o s t r i c o n s i g l i e r i c o m u n a l i , F r a n c e s c a L e o n c i n i e V a l e r i o C a s i n i , c h e i n q u e s t i m e s i h a n n o d i m o s t r a t o c o m e s i p o s s a f a r e p o l i t i c a c o n s p i r i t o c o s t r u t t i v o e a t t e n z i o n e a i r i s u l t a t i " . " L ’ i n g r e s s o i n m a g g i o r a n z a n o n è u n p u n t o d i a r r i v o , m a l ’ i n i z i o d i u n a n u o v a f a s e : u n a s f i d a c h e g u a r d a a l f u t u r o d i R o m a e a p r e u n a p r o s p e t t i v a c h i a r a v e r s o i l 2 0 2 7 . I t a l i a V i v a s a r à p a r t e a t t i v a d i q u e s t o p e r c o r s o ” , c o n c l u d e B o s c h i .