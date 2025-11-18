R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - “ L a n o s t r a f i l o s o f i a è c o l l a b o r a r e i l p i ù p o s s i b i l e c o n i p r i v a t i . I l c e n t r o d i R o m a è i l c u o r e n e v r a l g i c o d e l l a c i t t à , c o n t u t t e l e s u e c o m p l e s s i t à , e p r o p r i o p e r q u e s t o è f o n d a m e n t a l e c o s t r u i r e s i n e r g i e c h e p e r m e t t a n o d i r e n d e r l o s e m p r e p i ù b e l l o , a c c a t t i v a n t e , a t t r a e n t e e d e c o r o s o " . E ' q u a n t o h a d i c h i a r a t o L o r e n z a B o n a c c o r s i , p r e s i d e n t e d e l M u n i c i p i o I R o m a C a p i t a l e , d u r a n t e l a c e l e b r a z i o n e d e l p r i m o a n n i v e r s a r i o d e l F l a g s h i p S t o r e S t a r b u c k s a R o m a . B o n a c c o r s i h a s o t t o l i n e a t o l ’ i m p o r t a n z a d e g l i i n v e s t i t o r i p r i v a t i e d e l l a l o r o p r e s e n z a n e l c e n t r o s t o r i c o , d e f i n e n d o l i u n e l e m e n t o e s s e n z i a l e p e r l a v i t a l i t à e l a q u a l i t à u r b a n a d e l t e r r i t o r i o . “ I n q u e s t i q u a t t r o a n n i d i a m m i n i s t r a z i o n e a b b i a m o f a t t o u n l a v o r o s t r a o r d i n a r i o , p a r t e n d o d a i f o n d a m e n t a l i : r i m e t t e r e i n s e s t o c i ò c h e r i g u a r d a l a c u r a d e l t e r r i t o r i o . P e n s o i n p a r t i c o l a r e a l t e m a d e i r i f i u t i . O g g i i l c e n t r o d i R o m a è c u r a t o , p u r s o p p o r t a n d o u n a p r e s s i o n e e n o r m e t r a t u r i s t i e c i t y u s e r s ” , h a s p i e g a t o . L a p r e s i d e n t e d e l M u n i c i p i o I h a r i c o r d a t o c o m e i l 2 0 2 5 s i a s t a t o s e g n a t o d a u n ’ a f f l u e n z a s t r a o r d i n a r i a l e g a t a a l G i u b i l e o e a i g r a n d i e v e n t i , u n a p r o v a i m p e g n a t i v a p e r i l t e r r i t o r i o m a s u p e r a t a c o n r i s u l t a t i c h e l ’ a m m i n i s t r a z i o n e d e f i n i s c e s o d d i s f a c e n t i . “ A b b i a m o l a v o r a t o m o l t o s u l l a m a n u t e n z i o n e d i s t r a d e , p i a z z e e p a l a z z i d i n o s t r a c o m p e t e n z a , m a n t e n e n d o u n d i a l o g o c o s t a n t e c o n g l i i n v e s t i t o r i . S o n o q u e s t i g l i i n g r e d i e n t i n e c e s s a r i a f f i n c h é R o m a r e s t i a t t r a t t i v a : u n a c i t t à c h e f u n z i o n a , c h e s i p r e s e n t a b e n e e c h e a t t i r a c h i v u o l e i n v e s t i r e e c o n t r i b u i r e a l s u o s v i l u p p o ” , h a a g g i u n t o B o n a c c o r s i . R i c o r d a n d o i l v a l o r e s i m b o l i c o d e l f l a g s h i p d i S t a r b u c k s c o m e p r e s e n z a i n t e r n a z i o n a l e n e l c u o r e d e l l a C a p i t a l e , B o n a c c o r s i h a c o n c l u s o s o t t o l i n e a n d o i l r u o l o d e l l a v o r o d i s q u a d r a : “ I n u m e r i d e g l i u l t i m i m e s i , t r a g r a n d i e v e n t i e f l u s s i t u r i s t i c i , d i m o s t r a n o c h e l a c i t t à p u ò c r e s c e r e s e p u b b l i c o e p r i v a t o s i m u o v o n o i n s i e m e ” .