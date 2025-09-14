R o m a , 1 4 s e t . ( A d n k r o n o s ) - U n b a m b i n o d i 8 a n n i è s t a t o i n s u l t a t o e a g g r e d i t o d a t r e r a g a z z i n i n e l c o r s o d e l l a s u a f e s t a d i c o m p l e a n n o , v e n e r d ì s c o r s o , n e l p a r c o d e l l e M a g n o l i e , i n z o n a F i d e n e a R o m a . A l l ' a r r i v o s u l p o s t o d e i p o l i z i o t t i a v e v a u n a f e r i t a a l l a b b r o e d è s t a t o t r a s p o r t a t o i n c o d i c e g i a l l o a l P o l i c n i c o U m b e r t o I d o v e è s t a t o s o t t o p o s t o a u n i n t e r v e n t o e d i m e s s o c o n u n a p r o g n o s i d i 1 0 g i o r n i . S e c o n d o q u a n t o r i c o s t r u i t o i l b a m b i n o s t a v a g i o c a n d o a p a l l o n e n e l p a r c o c o n i s u o i a m i c i , p o c o d i s t a n t e d a l g r u p p o d e i g e n i t o r i , q u a n d o è s t a t o a v v i c i n a t o d a a l t r i m i n o r i c h e l o h a n n o c o l p i t o c o n u n o g g e t t o f e r e n d o l o a l l a b b r o . O r a s o n o i n c o r s o l e i n d a g i n i p e r i n d i v i d u a r e i r e s p o n s a b i l i e d e l c a s o è s t a t a i n f o r m a t a l a p r o c u r a d e i m i n o r i d i R o m a .