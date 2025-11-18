R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - " Q u e s t o è u n f l a g s h i p s t o r e p a r t i c o l a r e , u n l u o g o i n n o v a t i v o e d è c e r t a m e n t e a n c h e u n p u n t o d i a t t r a z i o n e t u r i s t i c a e s e n s o r i a l e " . E ' q u a n t o h a d i c h i a r a t o M a r i a n o A n g e l u c c i , p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e t u r i s m o , m o d a e r e l a z i o n i i n t e r n a z i o n a l i d e l C o m u n e d i R o m a , i n t e r v e n e n d o a l l a c e l e b r a z i o n e d e l p r i m o a n n i v e r s a r i o d e l F l a g s h i p S t o r e S t a r b u c k s d i P i a z z a S a n S i l v e s t r o . A n g e l u c c i h a r i c o r d a t o c o m e R o m a C a p i t a l e , n e g l i u l t i m i q u a t t r o a n n i , a b b i a i n v e s t i t o i n m o d o s i g n i f i c a t i v o n e l r i l a n c i o d e l s e t t o r e t u r i s t i c o , o t t e n e n d o r i s u l t a t i c o n s i d e r a t i m o l t o p o s i t i v i d a l l ’ a m m i n i s t r a z i o n e : “ N e l 2 0 2 5 a b b i a m o r e g i s t r a t o 5 5 m i l i o n i d i p r e s e n z e n e l l a n o s t r a c i t t à . Q u e s t o t r a g u a r d o è f r u t t o d i i n v e s t i m e n t i s t r u t t u r a t i e d i u n ’ o f f e r t a c u l t u r a l e a m p i a , c h e s p a z i a d a i g r a n d i e v e n t i m u s i c a l i a l l ’ o p e r a , d a l l ’ a r t e a i m u s e i , f i n o a l l e b e l l e z z e s t r a o r d i n a r i e c h e R o m a o f f r e d a s e m p r e ” . S e c o n d o A n g e l u c c i , l ’ a t t r a t t i v i t à c r e s c e n t e d e l l a C a p i t a l e s i a c c o m p a g n a a l l a c a p a c i t à d e l l a c i t t à d i a t t i r a r e i n v e s t i m e n t i p r i v a t i , f o n d a m e n t a l i p e r s o s t e n e r e l a c r e s c i t a . “ L a p r e s e n z a d i i n v e s t i t o r i i n t e r n a z i o n a l i c o m e S t a r b u c k s è i m p o r t a n t e . G l i i n v e s t i m e n t i p u b b l i c i d e v o n o p r o c e d e r e i n s i e m e a q u e l l i p r i v a t i , p e r c h é è c o s ì c h e s i g e n e r a b e n e s s e r e e s i c r e a n o p o s t i d i l a v o r o , u n o b i e t t i v o c e n t r a l e p e r q u e s t a a m m i n i s t r a z i o n e ” , h a s p i e g a t o . G u a r d a n d o a l f u t u r o , i l p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e h a e v i d e n z i a t o l e p r i o r i t à d e l l a c i t t à p e r i p r o s s i m i a n n i , c o n p a r t i c o l a r e r i f e r i m e n t o a l s e t t o r e d e l l a m o b i l i t à : “ R o m a i n v e s t i r à m o l t i s s i m o i n t r a s p o r t i e i n f r a s t r u t t u r e . A b b i a m o g i à l a v o r a t o s u l l a p u l i z i a d e l l a c i t t à e s u l c i c l o d e i r i f i u t i : a b r e v e p a r t i r a n n o i l a v o r i d e l t e r m o v a l o r i z z a t o r e . O r a l a s f i d a s i s p o s t a s u l l a m o b i l i t à , p e r c r e a r e u n s i s t e m a s e m p r e p i ù i n t e r c o n n e s s o ” . T r a l e o p e r e p r i n c i p a l i c i t a t e , l a n u o v a s t a z i o n e d i P i a z z a V e n e z i a d e l l a l i n e a C d e l l a m e t r o p o l i t a n a , d e f i n i t a d e c i s i v a p e r c o l l e g a r e i l c e n t r o a l l a F a r n e s i n a e o f f r i r e u n h u b s t r a t e g i c o p e r c h i a r r i v a d a l q u a d r a n t e N o r d d e l l a c i t t à . “ S a r a n n o r e a l i z z a t e q u a t t r o n u o v e t r a m v i e , i n t e r v e n t i c h e m i g l i o r e r a n n o l a v i t a q u o t i d i a n a d e i r o m a n i e , d i c o n s e g u e n z a , l ’ e s p e r i e n z a d e i t u r i s t i . M i g l i o r a r e l a q u a l i t à d e l l a v i t a d i c h i a b i t a R o m a s i g n i f i c a a u t o m a t i c a m e n t e m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d e l l ’ a c c o g l i e n z a ” , h a c o n c l u s o .