R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s ) - A l l a q u a r t a e d i z i o n e d e l F e s t i v a l d e l l a C u l t u r a A m e r i c a n a , i n c o r s o a l C e n t r o S t u d i A m e r i c a n i d i R o m a , è s t a t a r a p p r e s e n t a t a l a s t o r i a ' S i s t e r B l a n d i n a - L e a v v e n t u r e d i u n a s u o r a n e l F a r W e s t ' . L a v i t a d i u n a d o n n a s t r a o r d i n a r i a - c h e " n o n c h i e d e v a m a i a l p r o s s i m o d i m m i c h i s e i , m a d i m m i c o m e t i p o s s o a i u t a r e " - a t t r a v e r s o l a v o c e d i M a s s i m o M i n e l l a e p r e s e n t a t a d a P a o l o M a s i n i , p r e s i d e n t e F o n d a z i o n e M u s e o N a z i o n a l e d e l l ’ E m i g r a z i o n e I t a l i a n a . R o s a M a r i a S e g a l e , n a c q u e a C i c a g n a , v i c i n o G e n o v a . I n s e g u i t o , p e r c e r c a r e m i g l i o r i f o r t u n e e m i g r ò c o n l a f a m i g l i a n e g l i S t a t i U n i t i . S i f e c e s u o r a e d i v e n n e S u o r B l a n d i n a , n o m e c o n i l q u a l e s a r à c o n o s c i u t a p e r e s s e r e s t a t a i n v i a t a c o m e m i s s i o n a r i a a T r i n i d a d n e l T e r r i t o r i o d e l C o l o r a d o . Q u i l a g i o v a n e s u o r a i t a l i a n a s i è r e s a p r o t a g o n i s t a d i a t t i d i c o r a g g i o , i n p a r t i c o l a r e u n i n c o n t r o c h e c a m b i ò l a s t o r i a , q u e l l o c o n i l f a m i g e r a t o b a n d i t o B i l l y t h e K i d . B l a n d i n a , d o p o a v e r l o c u r a t o , l o f e c e d e s i s t e r e d a u n a t t o d i v e n d e t t a e l u i , i n r i s p o s t a , l a r i n g r a z i ò d e l g e s t o .