R o m a , 5 d i c . ( A d n k r o n o s ) - P i a z z a V e n e z i a s i c o n f e r m a p a l c o s c e n i c o d i a r t e p u b b l i c a c o n l ' i n a u g u r a z i o n e d i " T o o l s " d i E l i s a b e t t a B e n a s s i , l a t e r z a i n s t a l l a z i o n e d e l c i c l o ' M u r a l e s . A r t e c o n t e m p o r a n e a i n m e t r o ' , o p e r a o m a g g i o a l l a c o m u n i t à d e i l a v o r a t o r i , a r c h e o l o g i e o p e r a i , i v e r i ‘ E r o i N a s c o s t i ’ , i l c u i s f o r z o q u o t i d i a n o è o g g i m o t o r e d e l l a t r a s f o r m a z i o n e i n f r a s t r u t t u r a l e d i R o m a . I l p r o g e t t o a r t i s t i c o è r e a l i z z a t o g r a z i e a l c o n s o r z i o c o s t r u t t o r e d e l l a L i n e a C d e l l a M e t r o p o l i t a n a d i R o m a g u i d a t o d a W e b u i l d e V i a n i n i L a v o r i , c o n i l p a t r o c i n i o d i R o m a C a p i t a l e e i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l e S o p r i n t e n d e n z e c o m p e t e n t i , c o n l ' o b i e t t i v o d i t r a s f o r m a r e i l c a n t i e r e i n u n s i m b o l o d i i n n o v a z i o n e e r i g e n e r a z i o n e u r b a n a , c o n i u g a n d o l a b e l l e z z a d i R o m a c o n l a s u a n e c e s s i t à d i e v o l v e r e . A l l a c e r i m o n i a d i s v e l a m e n t o d e l l ’ o p e r a h a n n o p a r t e c i p a t o i l S i n d a c o d i R o m a R o b e r t o G u a l t i e r i , R e n a t a C r i s t i n a M a z z a n t i n i D i r e t t r i c e d e l l a G a l l e r i a d ’ A r t e M o d e r n a e C o n t e m p o r a n e a d i R o m a e P r e s i d e n t e d e l C o m i t a t o S c i e n t i f i c o d e l p r o g e t t o M u r a l e s e l ’ a r t i s t a E l i s a b e t t a B e n a s s i , i n s i e m e a P i e t r o S a l i n i , A m m i n i s t r a t o r e D e l e g a t o d i W e b u i l d e V i n c e n z o O n o r a t o , A m m i n i s t r a t o r e D e l e g a t o d i V i a n i n i L a v o r i . P r e s e n t i i n o l t r e p e r i l c o n s o r z i o M e t r o C , F r a n c o C r i s t i n i e F a b r i z i o P a o l o D i P a o l a , r i s p e t t i v a m e n t e P r e s i d e n t e e d A m m i n i s t r a t o r e D e l e g a t o d e l l a s o c i e t à . “ R o m a è n a t a d a l l a v o r o , d a l l a s t r a t i f i c a z i o n e i n c e s s a n t e g e n e r a t a d a m a n i , v i s i o n i e m a t e r i a l i , c h e h a n n o c o s t r u i t o l a s u a s t o r i a m i l l e n a r i a – h a d i c h i a r a t o S a l i n i . – È q u e s t a l a f o r z a c h e l ' o p e r a c e l e b r a : i l l a v o r o c o l l e t t i v o d e g l i o p e r a i e d e g l i a r c h e o l o g i c h e s t a t r a s f o r m a n d o i l s o t t o s u o l o p e r c o s t r u i r e l a R o m a m o d e r n a . Q u e s t o c a n t i e r e , c h e c o n i l p r o g e t t o ' M u r a l e s ' d i v e n t a u n a p i a t t a f o r m a c u l t u r a l e , è l a t e s t i m o n i a n z a v i s i b i l e d i u n i m p e g n o c h e v a o l t r e l ' i n g e g n e r i a . S t i a m o l a v o r a n d o p e r c o n t r i b u i r e a d a r e a q u e s t a c i t t à i n f r a s t r u t t u r e e s s e n z i a l i p e r l a m o b i l i t à e l a c o n n e t t i v i t à . L a L i n e a C è u n a s p i n a d o r s a l e d e l l a c i t t à r e a l i z z a t a i n c o n d i z i o n i i n g e g n e r i s t i c h e e a r c h e o l o g i c h e c o m p l e s s e , c h e p r o c e d e a n c h e g r a z i e a l l a s t r e t t a c o l l a b o r a z i o n e t r a i m p r e s e , i s t i t u z i o n i e c o m u n i t à , c o n l ’ o b i e t t i v o c o m u n e d i r e n d e r e R o m a s e m p r e p i ù m o d e r n a e a l l ' a v a n g u a r d i a " . I n ' T o o l s ' , l ' a r t i s t a s i è c o n c e n t r a t a s u l l e m a n i d e g l i o p e r a i e d e g l i a r c h e o l o g i d e l c a n t i e r e , f o t o g r a f a t e m e n t r e s t r i n g o n o g l i s t r u m e n t i d e l l o r o l a v o r o q u o t i d i a n o ( c h i a v i i n g l e s i , s c a l p e l l i , c a v i e l e t t r i c i , c a t e n e , b u l l o n i , s p u g n e ) , p e r c o s t r u i r e m a a n c h e p e r r i p o r t a r e a l l a l u c e r e p e r t i p r e z i o s i d a l p a s s a t o . L ' o p e r a s t a b i l i s c e u n l e g a m e s i m b o l i c o e s t o r i c o p r o f o n d o c o n l a c i t t à , i s p i r a n d o s i a i s i m b o l i u t i l i z z a t i p e r g l i A n g e l i d e l B e r n i n i s u P o n t e S a n t ’ A n g e l o a R o m a , c h e r e c a n o g l i s t r u m e n t i d e l l a P a s s i o n e d i C r i s t o . C o m e q u e g l i a n g e l i , s e t t e l a v o r a t o r i d e l c a n t i e r e t e n g o n o i n m a n o i l o r o s t r u m e n t i d i l a v o r o , u n e n d o s a c r o e l a i c o , a n t i c o e c o n t e m p o r a n e o i n u n ' i m m a g i n e d o p p i a . S e g l i s t r u m e n t i d e l B e r n i n i r a c c o n t a n o u n m o m e n t o d r a m m a t i c o , q u e l l i r a p p r e s e n t a t i d a l l ’ o p e r a e v o c a n o l ’ e p i c i t à d e l l a v o r o q u o t i d i a n o – s t r i n g e r e , s e r r a r e , p u l i r e , s c a l p e l l a r e , s c a v a r e – c e l e b r a n d o l a f o r z a s i m b o l i c a d e l l a c r e a z i o n e e d e l s a p e r f a r e . L a n u o v a o p e r a i n e d i t a , d e d i c a t a a l t e m a d e l l a v o r o , n e l l ’ a m b i t o d e l p r o g e t t o ‘ M U R A L E S ’ a c u r a d i S p a z i o T a v e r n a , p r e n d e i l p o s t o d i ‘ C i e l e v i a m o s o l l e v a n d o g l i a l t r i ’ d i M a r i n e l l a S e n a t o r e , a s u a v o l t a s u c c e d u t a a ‘ C o s t e l l a z i o n i d i R o m a ’ d i P i e t r o R u f f o , c o n t i n u a n d o a t r a s f o r m a r e i s i l o s d e l c a n t i e r e d e l l a S t a z i o n e V e n e z i a i n u n a m o n u m e n t a l e i n s t a l l a z i o n e a c i e l o a p e r t o . I l p r o g e t t o ‘ M U R A L E S ’ s i i n s e r i s c e i n u n q u a d r o d i a v a n z a m e n t o d e i l a v o r i c r u c i a l i p e r l a C a p i t a l e : n e l c a n t i e r e d i S t a z i o n e V e n e z i a h a v i s t o c o m p l e t a r e l a p r i m a m a c r o f a s e d e i l a v o r i , c o n s c a v i f i n o a 8 5 m e t r i d i p r o f o n d i t à c h e p o r t e r a n n o a l l a l u c e l ’ a n t i c a V i a F l a m i n i a , p e r p a s s a r e p o i a l l a n u o v a m a c r o f a s e . I n p a r a l l e l o , i l c o n s o r z i o c o s t r u t t o r e h a c o n s e g n a t o d u e a r c h e o - s t a z i o n i c r u c i a l i , C o l o s s e o / F o r i I m p e r i a l i e P o r t a M e t r o n i a , l a c u i a p e r t u r a a l p u b b l i c o è p r e v i s t a i l 1 6 d i c e m b r e . Q u e s t e s t a z i o n i s o n o u n m o d e l l o i n t e r n a z i o n a l e d i s u c c e s s o f r u t t o d i u n a s t r e t t a c o l l a b o r a z i o n e t r a i s t i t u z i o n i e i m p r e s e , c h e h a p e r m e s s o t r a l ’ a l t r o d i v a l o r i z z a r e i l r i t r o v a m e n t o d i u n a c a s e r m a r o m a n a a P o r t a M e t r o n i a . L ’ i m p e g n o d e l c o n s o r z i o p r o s e g u e a n c h e p e r l a p r o g e t t a z i o n e e s e c u t i v a d e l l a T r a t t a T 2 ( V e n e z i a - C l o d i o / M a z z i n i ) c h e i n c l u d e d u e n u o v e a r c h e o - s t a z i o n i , S a n P i e t r o e C h i e s a N u o v a . V i d e o : S v e l a m e n t o : h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = U e s k d P 3 F 5 1 U V i d e o 3 d : h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = 1 4 F P d E n 7 R 5 E L ’ o p e r a : h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = 1 D U z w j d h e n 4 M a k i n g o f : h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = u X y Q q Y r t i r Q L i n k a l l a a l l a n o t a s t a m p a : h t t p s : / / w w w . w e b u i l d g r o u p . c o m / m e d i a / n o t e - s t a m p a / w e b u i l d - p i a z z a - v e n e z i a - s i - a l z a - i l - s i p a r i o - s u l l a - t e r z a - o p e r a - d i - m u r a l e s - o m a g g i o /