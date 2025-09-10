R o m a , 1 0 s e t . ( A d n k r o n o s ) - - I g i o v a n i n a t i v i d i g i t a l i , o s s i a c o l o r o c h e a p p a r t e n g o n o a l l e g e n e r a z i o n i z e a l f a , a f f r o n t a n o s i t u a z i o n i d i d i f f i c o l t à e d i n a m i c h e m o l t o d i v e r s e d a c h i e r a a d o l e s c e n t e q u a n d o l a t e l e v i s i o n e e r a a n c o r a q u e l l a c o n i l t u b o c a t o d i c o . C h e s i t r a t t i i n f a t t i d i r e l a z i o n a r s i c o n i c o e t a n e i e c o n g l i a d u l t i , d i c o n f r o n t a r s i c o n g l i a l t r i o d i d i n a m i c h e a f f e t t i v e , l ’ a v v e n t o d e l l e n u o v e t e c n o l o g i e , s o c i a l n e t w o r k i n t e s t a , e i l m u t a m e n t o d e l l a s o c i e t à h a n n o p r o f o n d a m e n t e c a m b i a t o g l i e q u i l i b r i c h e u n t e m p o c a r a t t e r i z z a v a n o l ’ e t à d e l l ’ a d o l e s c e n z a . ( V I D E O ) I l c o n f r o n t o n o n è p i ù s o l o c o n i c o m p a g n i d i c l a s s e , m a c o n u n v e n t a g l i o i n f i n i t o d i i n f l u e n c e r e c r e a t o r s d a l l e v i t e a p p a r e n t e m e n t e p e r f e t t e , f a t t e d i v a c a n z e e s o t i c h e e d a b i t i d i l u s s o , c h e i n s t i l l a n o i n a l c u n i u n s e n s o d i i n a d e g u a t e z z a e i n s o d d i s f a z i o n e c r e s c e n t e ; i l b u l l i s m o n o n è p i ù l i m i t a t o a l l e m u r a d e l l a s c u o l a o a l c o r t i l e d e l l ’ o r a t o r i o m a è a n c h e d i g i t a l e - i l c y b e r b u l l i s m o a p p u n t o - e s p e s s o c e l a t o d i e t r o l ’ a n o n i m a t o ; i l d i a l o g o c o n g l i a d u l t i d i r i f e r i m e n t o , c o m e g e n i t o r i e i n s e g n a n t i , è s p e s s o m e s s o i n c r i s i d a l l e i n c o m p r e n s i o n i e l a s c a r s i t à d i e d u c a z i o n e r i s p e t t o a l l e r e l a z i o n i a f f e t t i v e e s e s s u a l i c o m p l i c a u l t e r i o r m e n t e l a s t r a d a v e r s o l ’ e t à a d u l t a . P e r a i u t a r e i g i o v a n i a v i v e r e c o n m a g g i o r s e r e n i t à u n p r e s e n t e c o m p l e s s o e f a r l i s e n t i r e a s c o l t a t i e c o m p r e s i , A c t i o n A i d e n t r a n e l l e s c u o l e m e d i e e s u p e r i o r i c o n i l p r o g e t t o Y o u t h 4 L o v e , s o s t e n u t o c o n i f o n d i O t t o p e r M i l l e d e l l ’ I s t i t u t o B u d d i s t a I t a l i a n o S o k a G a k k a i e p a r t e d e l p r o g r a m m a d e c e n n a l e d e l l a n o p r o f i t p e r l a p r e v e n z i o n e e i l c o n t r a s t o d e l l e d i s u g u a g l i a n z e e d u c a t i v e . L e a t t i v i t à d i Y o u t h 4 L o v e h a n n o l e c i t t à d i R o m a , M i l a n o e L ’ A q u i l a n e l l ’ a n n o s c o l a s t i c o 2 0 2 4 - 2 0 2 5 . D a l d i a l o g o c o n g l i s t u d e n t i n e l l e s c u o l e d e l l a C a p i t a l e è e m e r s a i n m o d o p a r t i c o l a r e l ’ e s i g e n z a d i u n a f o r m a z i o n e s u l l ’ e d u c a z i o n e a l l ’ a f f e t t i v i t à e a l l a s e s s u a l i t à , r i v o l t a n o n s o l o a g l i s t u d e n t i e a l l e s t u d e n t e s s e , m a a n c h e a l p e r s o n a l e d o c e n t e e s c o l a s t i c o . “ L ’ e d u c a z i o n e s e s s u a l e e a f f e t t i v a n o n s i a f f r o n t a n e l l e s c u o l e i t a l i a n e - s p i e g a u n a s t u d e n t e s s a d e l l ’ I s t i t u t o C i n e T v R o s s e l l i n i d i R o m a - e q u e s t o è v e r a m e n t e d e l u d e n t e e d e p r i m e n t e ” . A v e n d o m a g g i o r e e d u c a z i o n e e i n f o r m a z i o n i i n m e r i t o “ s i e v i t a n o g r a v i d a n z e i n d e s i d e r a t e e a n c h e m a l a t t i e s e s s u a l m e n t e t r a s m e s s e - a g g i u n g e - È q u i n d i m o l t o i m p o r t a n t e a v e r e u n ’ e d u c a z i o n e s o t t o q u e s t o p u n t o d i v i s t a . P o t e r a v e r e n e l l e s c u o l e u n c o n s u l t o r i o , c o n u n a p e r s o n a e s t e r n a q u a l i f i c a t a a d a s c o l t a r e e g u i d a r e i g i o v a n i “ c i p e r m e t t e r e b b e d i s e n t i r c i t u t t i p i ù t r a n q u i l l i , c i a i u t e r e b b e a d e s p r i m e r c i e a r a c c o n t a r e a n c h e q u e l l o c h e n o n v o g l i a m o d i r e a i g e n i t o r i o a d a l t r i f a m i l i a r i ” . U n a r i f l e s s i o n e c o n d i v i s a d a c i r c a i l 9 0 % d e g l i o l t r e 1 4 m i l a r a g a z z i e r a g a z z e t r a i 1 4 e i 1 8 a n n i i n t e r v i s t a t i d a A c t i o n A i d e W e b b o h . S o l o i l 1 0 , 2 % d e l c a m p i o n e r i t i e n e i n v e c e c h e l e i s t i t u z i o n i r a p p r e s e n t i n o i l l o r o p u n t o d i v i s t a i n t e m a d i e d u c a z i o n e a l l a s e s s u a l i t à , a l l ’ a f f e t t i v i t à e a l l e r e l a z i o n i . L a s t r a g r a n d e m a g g i o r a n z a è i n v e c e c o n v i n t a c h e s a r e b b e n e c e s s a r i o i n t e g r a r l a n e i p r o g r a m m i d i d a t t i c i , c r e a n d o c o s ì n e l l e s c u o l e u n a m b i e n t e s i c u r o d o v e p o t e r s i c o n f r o n t a r e e s e n t i r s i a s c o l t a t i d a p r o f e s s o r i e d e s p e r t i i n m a t e r i a . I l g r u p p o d i l a v o r o c o i n v o l t o n e l p r o g e t t o d i A c t i o n A i d h a m o s t r a t o i n f a t t i g r a n d e s e n s i b i l i t à v e r s o i l t e m a , e s p l o r a n d o a n c h e p o s s i b i l i c o n n e s s i o n i c o n i s e r v i z i p r e s e n t i s u l t e r r i t o r i o c h e d u r a n t e i l a b o r a t o r i h a a v u t o o c c a s i o n e d i i n c o n t r a r e , c o m e s p i e g a A l e s s a n d r o P e r s o n è , e d u c a t o r e d i A c t i o n A i d I t a l i a c o i n v o l t o n e l p r o g e t t o : “ Q u e l l a d e l l ’ e d u c a z i o n e a l l ’ a f f e t t i v i t à e a l l a s e s s u a l i t à è l a p r i n c i p a l e r i c h i e s t a v e n u t a d a g l i a l u n n i , u n a r i c h i e s t a c h e i n o s t r i d e c i s o r i p o l i t i c i s t a n n o i g n o r a n d o . I g i o v a n i v o r r e b b e r o r i c e v e r l a d a f i g u r e e s t e r n e , e s p e r t e e l a i c h e , c h e p o s s a n o a i u t a r l i e a c c o m p a g n a r l i i n q u e s t o p e r c o r s o , c h e n o n d e v e e s s e r e i n c e n t r a t o s o l o i n a m b i t o b i o l o g i c o m a c h e p a r l i a n c h e d i c o n s e n s o e r i s p e t t o . C o n q u e s t i g i o v a n i a b b i a m o i n t r a p r e s o u n p e r c o r s o d i c r e s c i t a , l e l o r o f r a g i l i t à s o n o d i v e n t a t e u n a p o t e n z a c o l l e t t i v a . I l s o g n o p i ù g r a n d e c h e c i p o r t i a m o a c a s a è q u e l l o c h e , m a g a r i d o p o q u e s t o p r o g e t t o , l a s c u o l a p o s s a p r e n d e r e s e r i a m e n t e i n c a r i c o q u e s t e r i c h i e s t e e t r a s f o r m a r l e i n a z i o n e ” . D a l l e r i c h i e s t e d e g l i s t u d e n t i , A c t i o n A i d n e h a i n f a t t i f o r m u l a t e d i p o l i t i c h e , c h e p r e v e d o n o “ l a f o r m a z i o n e o b b l i g a t o r i a c o - p r o g e t t a t a p e r d o c e n t i e a l u n n i d i t u t t i i c i c l i s c o l a s t i c i c o n p e r s o n a l e e s p e r t o , a u t o n o m o e l a i c o ” e c h e s i a g a r a n t i t o “ l ’ a s c o l t o e l a r e a l e p a r t e c i p a z i o n e d e g l i s t u d e n t i n e l l a d e f i n i z i o n e d i a z i o n i , s t r a t e g i e , p r o g r a m m i e p o l i t i c h e a l i v e l l o s c o l a s t i c o , l o c a l e e n a z i o n a l i ” .