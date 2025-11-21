R o m a , 2 0 n o v . - ( A d n k r o n o s ) - “ S e r a t e c o m e q u e s t a p e r m e t t o n o d i i n f o r m a r e a d e g u a t a m e n t e . N e l l ' e p o c a d e i s o c i a l , d e l l a s u p e r i n f o r m a z i o n e , i r i s c h i d i c a t t i v a i n f o r m a z i o n e s o n o e l e v a t i s s i m i , p e r c h i v i v e q u e s t a m a l a t t i a , c o n r i c a d u t e s u l l a s a l u t e ” . C o s ì G i o r g i a R o l l o , f o n d a t r i c e d i I o P o s s o , v o c e p o t e n t e d e l l a c o m u n i t à S l a e d a p o c h i g i o r n i n o m i n a t a n e l C o m i t a t o t e c n i c o s c i e n t i f i c o d e l l a b i o b a n c a A i s l a , p a r t e c i p a n d o a l l a m a r a t o n a l i v e d i m u s i c a , s p e t t a c o l o e s t o r i e d i v i t a ‘ L a p r o m e s s a 2 0 2 5 ' , p r o m o s s a d a l l ’ A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a s c l e r o s i l a t e r a l e a m i o t r o f i c a , p e r s o s t e n e r e l a r i c e r c a s u l l a S l a , n e l l a s e d e d e l l ' a g e n z i a A d n k r o n o s a R o m a . “ L e b i o b a n c h e s o n o i m p o r t a n t i - s p i e g a R o l l o - p e r c h é i n n a n z i t u t t o a i u t a n o a c o m b a t t e i l s e n s o d i i m p o t e n z a f o r t e c h e s i v i v e i n q u e s t a m a l a t t i a , m a a n c h e p e r c h é è u n m o d o p e r d a r e u n c o n t r i b u t o p i c c o l i s s i m o , p e r ò v e r a m e n t e p r e z i o s o , a i r i c e r c a t o r i , p e r c o m p r e n d e r e l e d i n a m i c h e d i q u e s t a m a l a t t i a " .