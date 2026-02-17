R o m a , 1 7 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " L o s t u d i o O p t u m m o s t r a u n i m p a t t o d e l l a v a c c i n a z i o n e , s i a s u i s o g g e t t i v a c c i n a t i c h e s u i s o g g e t t i n o n v a c c i n a t i , f i n o a l 2 0 % i n t e r m i n i d i r i d u z i o n e d e l l e c o m p l i c a n z e r e s p i r a t o r i e e d e l l e m a l a t t i e c r o n i c h e o s t r u t t i v e . Q u e s t i d a t i c o n f e r m a n o q u a n t o l a v a c c i n a z i o n e p o s s a i n f l u e n z a r e p o s i t i v a m e n t e l a q u a l i t à d i v i t a d e l l e p e r s o n e a n z i a n e , p r e s e r v a n d o n e l a c a p a c i t à f u n z i o n a l e e r i d u c e n d o l a n e c e s s i t à d i s u p p o r t o d a f a m i l i a r i e c a r e g i v e r " . L o h a d e t t o C a t e r i n a R i z z o , p r o f e s s o r e s s a d i I g i e n e e m e d i c i n a p r e v e n t i v a U n i v e r s i t à d i P i s a , a l c o n g r e s s o i n t e r n a z i o n a l e R e s v i n e t a R o m a , d e d i c a t o a l l ’ i m p a t t o d e l v i r u s r e s p i r a t o r i o s i n c i z i a l e ( R s v ) s u l l e p e r s o n e a d u l t e e s u i p a z i e n t i f r a g i l i . S e c o n d o l ’ e s p e r t a , l a v a c c i n a z i o n e " o f f r e u n a p r o t e z i o n e a n c h e d u r a n t e i l r i c o v e r o o s p e d a l i e r o " , c o n t r i b u e n d o a p r e v e n i r e l a t r a s m i s s i o n e d e l v i r u s i n a m b i e n t i p a r t i c o l a r m e n t e a r i s c h i o . " L a c o p e r t u r a v a c c i n a l e – s p i e g a R i z z o – p u ò e v i t a r e c h e i p a z i e n t i c o n t r a g g a n o l a m a l a t t i a p r o p r i o d u r a n t e l a d e g e n z a . I n o s p e d a l e , i n f a t t i , l a t r a s m i s s i o n e d e i v i r u s p u ò c o m u n q u e v e r i f i c a r s i , a d e s e m p i o q u a n d o v i e n e r i c o v e r a t o u n p a z i e n t e i n f a s e d i i n c u b a z i o n e o a s i n t o m a t i c o m a c o n t a g i o s o . P e r q u e s t o l a v a c c i n a z i o n e r a p p r e s e n t a u n v a l o r e a g g i u n t o : c o m e g i à a c c a d e p e r i n f l u e n z a e C o v i d , a n c h e q u e l l a c o n t r o l ’ R s v è u n o s t r u m e n t o f o n d a m e n t a l e p e r p r o t e g g e r e l e p e r s o n e p i ù v u l n e r a b i l i " . R i z z o h a p o i s o t t o l i n e a t o i l p o t e n z i a l e d e l l a v a c c i n a z i o n e n e l l ’ a m b i t o d e l P i a n o n a z i o n a l e d i p r e v e n z i o n e v a c c i n a l e . " O l t r e a i b e n e f i c i i m m e d i a t i s u l l a s a l u t e , l ’ i n t r o d u z i o n e d e l v a c c i n o c o n t r o l ’ R s v c o n t r i b u i r e b b e a r i d u r r e l e o s p e d a l i z z a z i o n i d o v u t e a l l e i n f e z i o n i d e l l e v i e r e s p i r a t o r i e i n f e r i o r i . I l p r i m o e f f e t t o c o n c r e t o - h a p o i c o n c l u s o - s a r e b b e q u i n d i u n a d i m i n u z i o n e d e g l i a c c e s s i a l P r o n t o s o c c o r s o . S t u d i d i c o s t o - e f f i c a c i a m o s t r a n o c o m e l ’ i m p l e m e n t a z i o n e d e l l a v a c c i n a z i o n e s i a v a n t a g g i o s a a n c h e d a l p u n t o d i v i s t a e c o n o m i c o p e r i l s i s t e m a s a n i t a r i o " .