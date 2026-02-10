R o m a , 1 0 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - E ' s t a t a p u b b l i c a t a s u l l o ' E u r o p e a n J o u r n a l o f C a r d i o - T h o r a c i c S u r g e r y ’ ( E j c t s ) u n a n u o v a m e t o d o l o g i a s t a n d a r d i z z a t a p e r l a r i p a r a z i o n e d e l l a v a l v o l a m i t r a l e i n c a s o d i p r o l a s s o o f l a i l d e l l e m b o a n t e r i o r e : l a t e c n i c a T r a c k ( T e m p o r a r y a n n u l a r - g u i d e d c h o r d a l s i z i n g t e c h n i q u e ) m e s s a a p u n t o d a G i u s e p p e N a s s o , p r o f e s s o r e a s s o c i a t o p r e s s o i l D i p a r t i m e n t o d i M e d i c i n a e C h i r u r g i a d e l l ' u n i v e r s i t à L u m G i u s e p p e D e g e n n a r o e d i r e t t o r e d e l l a D i v i s i o n e u n i v e r s i t a r i a d i C a r d i o c h i r u r g i a d e l S a n t a M a r i a H o s p i t a l ( G v m C a r e & R e s e a r c h ) . Q u e s t a p u b b l i c a z i o n e - s p i e g a l ' a t e n e o i n u n a n o t a - v a l o r i z z a i l m o d e l l o i n t e g r a t o u n i v e r s i t à - o s p e d a l e - r i c e r c a . D a u n l a t o l ' u n i v e r s i t à L u m c h e p r o m u o v e r i c e r c a a p p l i c a t a e f o r m a z i o n e a v a n z a t a i n a r e a m e d i c o - c h i r u r g i c a , d a l l ' a l t r o l a r e t e c l i n i c a d i G v m C a r e & R e s e a r c h c h e c o n s e n t e v o l u m i , o r g a n i z z a z i o n e e i n f r a s t r u t t u r e a d e g u a t e a t r a s f o r m a r e i n n o v a z i o n i t e c n i c h e i n p e r c o r s i s t a n d a r d i z z a t i , m i s u r a b i l i e t r a s f e r i b i l i n e l l a p r a t i c a q u o t i d i a n a . N e l l a c h i r u r g i a r i p a r a t i v a m i t r a l i c a d e g e n e r a t i v a , s o p r a t t u t t o q u a n d o è c o i n v o l t o i l l e m b o a n t e r i o r e , l ' i m p i a n t o d i n e o c o r d e i n e P t f e è s p e s s o d e c i s i v o p e r r i p r i s t i n a r e u n a c o a p t a z i o n e e f f i c a c e e d u r a t u r a , s i l e g g e . L a l u n g h e z z a c o r r e t t a d e i n e o c o r d e è u n f a t t o r e d e t e r m i n a n t e : p o c h i m i l l i m e t r i p o s s o n o s e p a r a r e u n a r i p a r a z i o n e s t a b i l e d a u n r i s u l t a t o s u b - o t t i m a l e . L e s t r a t e g i e t r a d i z i o n a l i ( s t i m a v i s i v a , t e s t i d r o s t a t i c i ) p o s s o n o e s s e r e i n f l u e n z a t e d a : v a r i a z i o n i d e l c a r i c o v e n t r i c o l a r e i n t r a o p e r a t o r i o e c o n d i z i o n i e m o d i n a m i c h e n o n p e r f e t t a m e n t e ' f i s i o l o g i c h e ' d u r a n t e l a p r o v a v a l v o l a r e ; v a r i a b i l i t à t r a o p e r a t o r i e d e s p e r i e n z a d e l s i n g o l o t e a m ; d i f f i c o l t à d i r i p r o d u r r e c o n c o s t a n z a l o s t e s s o a s s e t t o g e o m e t r i c o d e l v e n t r i c o l o e d e l l ' a p p a r a t o s o t t o v a l v o l a r e . D a q u i p o s s o n o d e r i v a r e c r i t i c i t à n o t e : p r o l a s s o r e s i d u o , r e s t r i z i o n e d e l l e m b o c o n i n c r e m e n t o d e i g r a d i e n t i t r a n s - m i t r a l i c i e , i n a l c u n i c a s i , S a m ( s y s t o l i c a n t e r i o r m o t i o n ) , c h e p u ò c o m p r o m e t t e r e l ' e s i t o e m o d i n a m i c o d e l l a r i p a r a z i o n e . L a t e c n i c a T r a c k n a s c e c o n u n o b i e t t i v o p r e c i s o : r e n d e r e p i ù r i p r o d u c i b i l e e m e n o d i p e n d e n t e d a l c o n t e s t o i l s e t t i n g d e l l a l u n g h e z z a d e i n e o c o r d e . I l c o n c e t t o c h i a v e - c h i a r i s c o n o g l i e s p e r t i - è i n t r o d u r r e u n r i f e r i m e n t o a n a t o m i c o i n t r i n s e c a m e n t e s t a b i l e : l ' a n e l l o m i t r a l i c o . I n p r a t i c a , u n a s u t u r a t e m p o r a n e a a n n u l u s - t o - a n n u l u s c r e a u n a ' g u i d a ' i n t r a c a r d i a c a c h e c o n s e n t e d i i m p o s t a r e e b l o c c a r e l ' a l t e z z a a l l a q u a l e v e n g o n o a n n o d a t i i n e o c o r d e , r i d u c e n d o l a d i p e n d e n z a d a l l e c o n d i z i o n i d i c a r i c o e f a v o r e n d o u n a c o a p t a z i o n e a m p i a e p o s t e r i o r i z z a t a d e l l e m b o a n t e r i o r e , o b i e t t i v o t e c n i c o p a r t i c o l a r m e n t e r i l e v a n t e n e l l a r i p a r a z i o n e d i q u e s t a a n a t o m i a c o m p l e s s a . I n p r o s p e t t i v a u n i v e r s i t a r i a e f o r m a t i v a , l a f o r z a d e l m e t o d o è a n c h e d i d a t t i c a : s t a n d a r d i z z a r e u n p a s s a g g i o a d a l t a c o m p o n e n t e a r t i g i a n a l e s i g n i f i c a r e n d e r l o p i ù i n s e g n a b i l e , v e r i f i c a b i l e e t r a s f e r i b i l e t r a é q u i p e , s u p p o r t a n d o p e r c o r s i d i t r a i n i n g a v a n z a t o i n c e n t r i a d a l t o v o l u m e e i n p r o g r a m m i u n i v e r s i t a r i . N e l l a s e r i e c o n s e c u t i v a d e s c r i t t a d a g l i a u t o r i - 6 0 p a z i e n t i c o n i n s u f f i c i e n z a m i t r a l i c a d e g e n e r a t i v a , 9 0 % t r a t t a t i c o n a p p r o c c i o m i n i - i n v a s i v o i n m i n i t o r a c o t o m i a - l o s t u d i o r i p o r t a : s u c c e s s o t e c n i c o d e l 1 0 0 % , d e f i n i t o c o m e r i g u r g i t o m i t r a l i c o ≤ l i e v e i n t r a o p e r a t o r i o e a s s e n z a d i S a m e m o r t a l i t à a 3 0 g i o r n i p a r i a 0 % . A l f o l l o w - u p m e d i o d i c i r c a 2 a n n i v i e n e d e s c r i t t a : s o p r a v v i v e n z a d e l 1 0 0 % ; r i g u r g i t o m i t r a l i c o ≤ l i e v e i n t u t t i i p a z i e n t i a l l a v a l u t a z i o n e e c o c a r d i o g r a f i c a f i n a l e ; g r a d i e n t e m e d i o t r a n s - m i t r a l i c o i n t o r n o a ~ 3 m m H g e c o a p t a z i o n e d i c i r c a ~ 1 1 m m , s e n z a S a m , e s u l p i a n o c l i n i c o 8 8 % d e i p a z i e n t i i n c l a s s e f u n z i o n a l e N y h a I .