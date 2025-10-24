R o m a , 2 4 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L a r i n o s i n u s i t e c r o n i c a c o n p o l i p o s i n a s a l e ( C R S w N P ) è u n a m a l a t t i a i n f i a m m a t o r i a c o m p l e s s a , c a r a t t e r i z z a t a d a l l a p r e s e n z a d i u n a p e r s i s t e n t e i n f i a m m a z i o n e d e l l a m u c o s a n a s a l e a c c o m p a g n a t a d a n o d u l i b e n i g n i c h i a m a t i p o l i p i n a s a l i . I p o l i p i n a s a l i p o s s o n o o s t r u i r e l e v i e r e s p i r a t o r i e a l i v e l l o n a s a l e e p o r t a r e a d i f f i c o l t à r e s p i r a t o r i e , r i d u z i o n e o p e r d i t a d e l l ' o l f a t t o , s e c r e z i o n e n a s a l e , d o l o r e a l v i s o , d i s t u r b i d e l s o n n o e a l t r i e v e n t i a v v e r s i c h e i m p a t t a n o n e g a t i v a m e n t e s u l l a q u a l i t à d e l l a v i t a . P e r c o l o r o c h e c o n v i v o n o c o n l a m a l a t t i a - a l i v e l l o g l o b a l e s o n o c i r c a 3 2 0 m i l i o n i d i p e r s o n e - a r r i v a n o b u o n e n o t i z i e c o n l ' a p p r o v a z i o n e U e d e l l ' a n t i c o r p o m o n o c l o n a l e t e z e p e l u m a b c o m e t e r a p i a a g g i u n t i v a a i c o r t i c o s t e r o i d i i n t r a n a s a l i p e r i l t r a t t a m e n t o d i p a z i e n t i a d u l t i c o n r i n o s i n u s i t e c r o n i c a c o n p o l i p o s i n a s a l e s e v e r a p e r i q u a l i l a t e r a p i a c o n c o r t i c o s t e r o i d i s i s t e m i c i e / o l ' i n t e r v e n t o c h i r u r g i c o n o n f o r n i s c o n o u n c o n t r o l l o a d e g u a t o d e l l a m a l a t t i a . L ' a p p r o v a z i o n e d e l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a - r i p o r t a u n a n o t a - s e g u e i l p a r e r e p o s i t i v o d e l C o m i t a t o p e r i m e d i c i n a l i p e r u s o u m a n o ( C h m p ) d e l l ' A g e n z i a e u r o p e a d e l f a r m a c o ( E m a ) e s i b a s a s u i r i s u l t a t i p o s i t i v i d e l l o s t u d i o d i f a s e 3 W a y p o i n t , p r e s e n t a t i a S a n D i e g o i n o c c a s i o n e d e l c o n g r e s s o c o n g i u n t o A m e r i c a n A c a d e m y o f A l l e r g y A s t h m a & I m m u n o l o g y ( A a a a i ) / W o r l d A l l e r g y O r g a n i z a t i o n ( W a o ) 2 0 2 5 e p u b b l i c a t i c o n t e s t u a l m e n t e s u l ' N e w E n g l a n d J o u r n a l o f M e d i c i n e ' . N e l l o s t u d i o W a y p o i n t , t e z e p e l u m a b h a d i m o s t r a t o u n a r i d u z i o n e s t a t i s t i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v a e c l i n i c a m e n t e r i l e v a n t e d e l l a d i m e n s i o n e d e i p o l i p i n a s a l i , h a e l i m i n a t o q u a s i c o m p l e t a m e n t e l a n e c e s s i t à d i i n t e r v e n t o c h i r u r g i c o e h a r i d o t t o s i g n i f i c a t i v a m e n t e l ' a s s u n z i o n e d i c o r t i c o s t e r o i d i s i s t e m i c i r i s p e t t o a l p l a c e b o . " L a r i n o s i n u s i t e c r o n i c a c o n p o l i p o s i n a s a l e è u n a p a t o l o g i a c o m p l e s s a e d i f f i c i l e d a t r a t t a r e , i n q u a n t o è s p e s s o c o r r e l a t a a i n t e r v e n t i c h i r u r g i c i r i p e t u t i e a u n t r a t t a m e n t o c o n t i n u a t i v o c o n c o r t i c o s t e r o i d i s i s t e m i c i , e n t r a m b i a s s o c i a t i a p o s s i b i l i e v e n t i a v v e r s i s e r i . L ' a p p r o v a z i o n e e u r o p e a d i t e z e p e l u m a b - h a c o m m e n t a t o O l i v e r P f a a r , C h a i r o f t h e S e c t i o n R h i n o l o g y a n d A l l e r g y , E n t - D e p a r t m e n t , U n i v e r s i t y H o s p i t a l M a r b u r g , P h i l i p p s - U n i v e r s i t ä t M a r b u r g i n M a r b u r g , G e r m a n y e p r i n c i p a l i n v e s t i g a t o r d e l l o s t u d i o W a y p o i n t - f o r n i s c e a l l a c o m u n i t à c l i n i c a u n a n u o v a e i n n o v a t i v a o p z i o n e t e r a p e u t i c a c h e h a d i m o s t r a t o u n a r i d u z i o n e c l i n i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v a e r i l e v a n t e d e l l a d i m e n s i o n e d e i p o l i p i n a s a l i , d e l l a g r a v i t à d e i s i n t o m i e d e l l a n e c e s s i t à d i i n t e r v e n t i c h i r u r g i c i e d i a s s u m e r e c o r t i c o s t e r o i d i s i s t e m i c i , r i s p e t t o a l p l a c e b o " . " I n E u r o p a c i r c a l a m e t à d e i p a z i e n t i c o n r i n o s i n u s i t e c r o n i c a c o n p o l i p o s i n a s a l e r i m a n e n o n c o n t r o l l a t a n o n o s t a n t e l a t e r a p i a s t a n d a r d a t t u a l m e n t e d i s p o n i b i l . P e r t a l e m o t i v o l ' a p p r o v a z i o n e e u r o p e a d i t e z e p e l u m a b r a p p r e s e n t a u n p a s s o a v a n t i v e r a m e n t e r i l e v a n t e p e r i l t r a t t a m e n t o d i q u e s t a m a l a t t i a c o m p l e s s a . Q u e s t a a p p r o v a z i o n e - h a d i c h i a r a t o R u u d D o b b e r , E x e c u t i v e V i c e P r e s i d e n t a n d P r e s i d e n t , B i o P h a r m a c e u t i c a l s B u s i n e s s U n i t , A s t r a Z e n e c a - e s t e n d e i b e n e f i c i e l ' e f f i c a c i a d i t e z e p e l u m a b o l t r e l ’ a s m a g r a v e e c o n f e r m a i l v a l o r e d e l s u o m e c c a n i s m o d ' a z i o n e i n n o v a t i v o b a s a t o s u l l ' i n i b i z i o n e m i r a t a d e l l a l i n f o p o i e t i n a t i m i c a s t r o m a l e ( T s l p ) , i n t e r v e n e n d o d i r e t t a m e n t e s u l l ' i n f i a m m a z i o n e e p i t e l i a l e a l l a s u a o r i g i n e " . P e r m o l t i p a z i e n t i c o n r i n o s i n u s i t e c r o n i c a c o n p o l i p o s i n a s a l e n o n c o n t r o l l a t a , c h e m a n i f e s t a n o f r e q u e n t e m e n t e u n a o s t r u z i o n e d e l f l u s s o a e r e o e s i n t o m i q u a l i c o n g e s t i o n e e u n a d i f f i c o l t à n e l l a p e r c e z i o n e d e g l i o d o r i , l e a t t u a l i t e r a p i e c o m e i c o r t i c o s t e r o i d i s i s t e m i c i e i n t e r v e n t i c h i r u r g i c i r i p e t u t i a l i v e l l o d e i s e n i p a r a n a s a l i , n o n g a r a n t i s c o n o u n s o l l i e v o d u r a t u r o . T e z e p e l u m a b - c o n c l u d e l a n o t a - è u n a n t i c o r p o m o n o c l o n a l e , f i r s t - i n - c l a s s , c h e i n i b i s c e l ' a z i o n e d e l l a T s l p , u n a c i t o c h i n a e p i t e l i a l e c h i a v e n e l l ' i n n e s c a r e l a c a s c a t a i n f i a m m a t o r i a e p e r p e t u a r e l ' i n f i a m m a z i o n e d i t i p o a l l e r g i c o , e o s i n o f i l i c o e a l t r i t i p i d i i n f i a m m a z i o n e , c o r r e l a t e a l l ' a s m a g r a v e e a d a l t r e p a t o l o g i e i n f i a m m a t o r i e .