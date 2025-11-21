M i l a n o , 2 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ I l m o d e l l o i t a l i a n o d e l r i c i c l o è v i r t u o s o . I l n o s t r o p a e s e è s i c u r a m e n t e d a p r e n d e r e a d e s e m p i o ” . C o s ì , L e t i z i a M o r a t t i ( M e p C o m m i s s i o n e I t r e ) , a l l ’ e v e n t o o r g a n i z z a t o d a C o n a i , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n i l C o r r i e r e d e l l a S e r a , p r e s s o l a B o r s a d i M i l a n o , d a l t i t o l o ‘ I l f u t u r o d e l l a s o s t e n i b i l i t à t r a s f i d e e m e r g e n t i e t r a n s i z i o n e c o m p e t i t i v a ’ . “ L ' I t a l i a h a g i à s u p e r a t o i t a r g e t d e l 2 0 2 5 e n e l 2 0 2 4 s i a m o a r r i v a t i a d u n 7 6 , 7 % d i r i c i c l o , q u i n d i u n m o d e l l o c h e d e v e e s s e r e p r e s o i n c o n s i d e r a z i o n e d a l l ' E u r o p a e d a a l t r i p a e s i . P e r f a r q u e s t o - p r o s e g u e M o r a t t i - i l v e c c h i o c o n t i n e n t e d e v e s e m p l i f i c a r e l e r e g o l e , o r i e n t a r l e a l r i s u l t a t o , p u n t a r e s u l l ' i n n o v a z i o n e d i p r o c e s s o e p r o d o t t o , f a v o r e n d o q u i n d i g l i i n v e s t i m e n t i . D e v e f a r e i n m o d o c h e l e p r o c e d u r e p e r l e a u t o r i z z a z i o n i , p e r e s e m p i o q u e l l e a m b i e n t a l i , s i a n o p i ù r a p i d e . I n o l t r e b i s o g n a s u p e r a r e i l c o n c e t t o d i r i f i u t o i n m o d o t a l e c h e c i s i a i n E u r o p a u n ' a r m o n i z z a z i o n e c h e n o n p o r t i u n p a e s e a p e n s a r e a d u n r i f i u t o i n u n c e r t o m o d o e u n p a e s e a c l a s s i f i c a r l o i n u n m o d o d i v e r s o ” .