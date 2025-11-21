M i l a n o , 2 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ D a l p u n t o d i v i s t a e c o n o m i c o a b b i a m o d i s t r i b u i t o v a l o r e s u l t e r r i t o r i o d i r e t t a m e n t e , a g e n d o v e r s o g l i e n t i l o c a l i , l e p u b b l i c h e a m m i n i s t r a z i o n i e q u i n d i i t e r r i t o r i p e r l a p r o m o z i o n e d e l l a r a c c o l t a d i f f e r e n z i a t a , c o n o l t r e 7 8 0 m i l i o n i d i e u r o i n u n s o l o a n n o ; 2 0 m i l i o n i d i e u r o s o n o s t a t i p o i d e s t i n a t i c o m e v a l o r e d i s t r i b u i t o a l l e p i a t t a f o r m e c h e s i o c c u p a n o d i r i t i r a r e , r i p a r a r e e r i g e n e r a r e g l i i m b a l l a g g i c o m m e r c i a l i i n d u s t r i a l i e a l t r i 5 2 0 m i l i o n i d i e u r o s o n o s t a t i d e s t i n a t i a s o s t e g n o d e l l e a t t i v i t à d i r i c i c l o e r e c u p e r o d e i m a t e r i a l i d i i m b a l l a g g i o ” . C o s ì S i m o n a F o n t a n a , d i r e t t o r e g e n e r a l e C o n a i , i l C o n s o r z i o n a z i o n a l e i m b a l l a g g i , i n t e r v e n e n d o , o g g i a M i l a n o , a l l ’ e v e n t o ‘ I l f u t u r o d e l l a s o s t e n i b i l i t à t r a s f i d e e m e r g e n t i e t r a n s i z i o n e c o m p e t i t i v a ’ , o r g a n i z z a t o d a l C o n s o r z i o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n i l C o r r i e r e d e l l a S e r a , n e l l a s e d e d e l l a B o r s a d i M i l a n o . S o n o n u m e r i i m p o r t a n t i q u e l l i i l l u s t r a t i d a F o n t a n a c h e s i s o m m a n o a q u e l l i g e n e r a t i d a l l ’ e f f e t t o “ i n d i r e t t o e i n d o t t o s u l l ' e c o n o m i a i t a l i a n a - a g g i u n g e - S t i a m o p a r l a n d o d i o l t r e 3 , 8 m i l i a r d i d i e u r o i n u n s o l o a n n o , p a r i a 2 m i l i a r d i d i P i l g e n e r a t o ” . C i f r e c h e r a c c o n t a n o d i u n “ i n d o t t o e d i u n a f i l i e r a i n d u s t r i a l e c h e o g g i o c c u p a c i r c a 2 5 m i l a a d d e t t i ” , r i c o r d a . R i s u l t a t i r a g g i u n t i g r a z i e a l s i s t e m a i t a l i a n o d i g e s t i o n e d e g l i i m b a l l a g g i c h e s i b a s a “ s u u n a p p r o c c i o d i s i s t e m a c o l l a b o r a t i v o t r a C o n a i e i c o n s o r z i d i f i l i e r a , t r a l e f i l i e r e d e l r i c i c l o e l e i m p r e s e , m a s o p r a t t u t t o c o n l e i s t i t u z i o n i n a z i o n a l i e l o c a l i - a p p r o f o n d i s c e i l d i r e t t o r e g e n e r a l e d e l C o n s o r z i o - U n a c o l l a b o r a z i o n e c h e h a p o r t a t o , n e l 2 0 2 4 , a l r i c i c l o d i o l t r e i l 7 6 , 7 % d e g l i i m b a l l a g g i c h e u s i a m o n e l l e n o s t r e c a s e e n e l l e n o s t r e a z i e n d e ” . F o n t a n a s i s o f f e r m a p o i s u l l e p r i n c i p a l i c r i t i c i t à c h e r i s c h i a n o d i r a l l e n t a r e l ' e v o l u z i o n e d e l m o d e l l o i t a l i a n o p e r l ' e c o n o m i a c i r c o l a r e : “ S i a m o o g g i i n u n a f a s e d i t r a n s i z i o n e c o m p e t i t i v a , d o v e l a t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a d e v e a n c o r a d i p i ù r a f f o r z a r e i l s u o l e g a m e c o n u n a s o s t e n i b i l i t à , n o n s o l o a m b i e n t a l e , m a a n c h e s o c i a l e e d e c o n o m i c a p e r l e i m p r e s e - s p i e g a - D a q u e s t o p u n t o d i v i s t a d i v e n t a i m p o r t a n t e a n d a r e v e r s o r e g o l e s e m p r e p i ù c h i a r e e o r i e n t a t e a i r i s u l t a t i . N e l s e t t o r e d e g l i i m b a l l a g g i s i è l a v o r a t o t a n t o s u r i d u z i o n e , r i u t i l i z z o , r i c i c l o . O g g i è i l m o m e n t o d i l a v o r a r e a n c o r a d i p i ù d i q u a n t o n o n s i a s t a t o f a t t o f i n o a d o g g i s u l t e m a d e l r i c i c l a t o , s o s t i t u e n d o i m a t e r i a l i v e r g i n i c o n m a t e r i a l i d a r i c i c l o - r a c c o m a n d a F o n t a n a - U n p a s s a g g i o u t i l e a p r e v e n i r e f e n o m e n i d i s c a m b i c o m m e r c i a l i n o n e q u i , d o v e l a c o m p e t i z i o n e e i l c o s t o a l r i b a s s o r i s c h i a n o d i m e t t e r e a r e p e n t a g l i o i l g r a n d e l a v o r o c h e l a m a n i f a t t u r a i t a l i a n a e l e f i l i e r e d e l r i c i c l o h a n n o s a p u t o g e n e r a r e i n q u e s t i 2 7 a n n i d i a t t i v i t à ” .