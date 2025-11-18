R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s ) - I l C o n s i g l i o d i A m m i n i s t r a z i o n e d e l C o n o u , i l C o n s o r z i o d e g l i o l i m i n e r a l i u s a t i , r i u n i t o s i i n p r e s e n z a a R o m a , h a d e l i b e r a t o l ’ a u m e n t o d e l C o n t r i b u t o A m b i e n t a l e a d e c o r r e r e d a l p r o s s i m o 1 ° d i c e m b r e , d a 9 a 1 4 c e n t e s i m i a l k g . “ D o p o 3 a n n i c o n i l c o n t r i b u t o a m b i e n t a l e a i v a l o r i m i n i m i s t o r i c i ( 7 c e n t € / K g d a l 2 0 2 1 a g i u g n o 2 0 2 4 e p o i 9 c e n t € / K g ) s i a m o o b b l i g a t i a i n t e r v e n i r e a f r o n t e d i u n m e r c a t o i n f o r t i s s i m o e r a p i d o r i b a s s o . L e q u o t a z i o n i d e l l e b a s i l u b r i f i c a n t i , d a l m e s e d i l u g l i o , h a n n o p e r s o i l 2 0 % d e l l o r o v a l o r e , c o m p r i m e n d o l a c a t e n a d e l v a l o r e d e l l a F i l i e r a e r e n d e n d o i n e l u d i b i l e l ’ a u m e n t o - h a d e t t o i l p r e s i d e n t e R i c c a r d o P i u n t i - P o s s i a m o t u t t a v i a r e g i s t r a r e c o n s o d d i s f a z i o n e c o m e l e q u o t a z i o n i d e l l e b a s i r i g e n e r a t e , u n t e m p o p e n a l i z z a t e d i c i r c a i l 1 0 % r i s p e t t o a q u e l l e v e r g i n i , s i a n o o r a m a i q u o t a t e a l l o s t e s s o l i v e l l o e g o d a n o , p e r a l t r o , d e l ' p l u s ' a m b i e n t a l e d e l l a l o r o o r i g i n e d a r i f i u t o . Q u e s t o è a n c h e i l r i s u l t a t o d e l l a p o l i t i c a d i Q u a l i t à t e n u t a d a l C o n s o r z i o e d a l l e a z i e n d e d e l l a f i l i e r a ( l u n g o t u t t a l a c a t e n a d a l l a R a c c o l t a a l l a R i g e n e r a z i o n e ) c h e c o n s e n t e d i a v e r u n p r o d o t t o r i g e n e r a t o d i q u a l i t à a m b i e n t a l e p r e s t a z i o n a l e e q u i v a l e n t e a q u e l l o d a l l a l a v o r a z i o n e d e l p e t r o l i o ” .