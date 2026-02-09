M i l a n o , 9 f e b . ( A d n k r o n o s ) - G l i a c c e r t a m e n t i c o m p i u t i d a l l a P r o c u r a d i M i l a n o " d a n n o a t t o d i u n a s i t u a z i o n e d i v e r o e p r o p r i o s f r u t t a m e n t o l a v o r a t i v o , p e r p e t r a t o d a a n n i a i d a n n i d i n u m e r o s i s s i m i l a v o r a t o r i ( c i r c a 4 0 m i l a , n d r ) , c h e p e r c e p i s c o n o r e t r i b u z i o n i s p r o p o r z i o n a t e r i s p e t t o a l l a q u a n t i t à e q u a l i t à d e l l a v o r o p r e s t a t o e i n p a l e s e d i f f o r m i t à d a q u a n t o s t a b i l i t o d a l l a c o n t r a t t a z i o n e c o l l e t t i v a , s i t u a z i o n e d i i l l e g a l i t à c h e è i n d i s p e n s a b i l e f a r c e s s a r e a l p i ù p r e s t o , c o n s i d e r a n d o a n c h e c h e c o i n v o l g e u n n u m e r o r i l e v a n t e d i l a v o r a t o r i c h e v i v o n o c o n r e t r i b u z i o n i s o t t o l a s o g l i a d i p o v e r t à " . S o n o l e c o n c l u s i o n i c h e h a n n o p o r t a t o i l p u b b l i c o m i n i s t e r o P a o l o S t o r a r i a d i s p o r r e , i n v i a d ' u r g e n z a " a t t e s o c h e l a s i t u a z i o n e d i s f r u t t a m e n t o d e l l o s t a t o d i b i s o g n o è i n a t t o ( e d e v e a l p i ù p r e s t o e s s e r e i n t e r r o t t a ) " , i l c o n t r o l l o g i u d i z i a r i o p e r c a p o r a l a t o p e r F o o d i n h o , l a s o c i e t à d i d e l i v e r y d e l c o l o s s o G l o v o . L ' a m m i n i s t r a t o r e g i u d i z i a r i o i n c a r i c a t o d o v r à g a r a n t i r e i l r i s p e t t o d e l l e n o r m e e d e l l e g i u s t e c o n d i z i o n i d i l a v o r o , m a a n c h e c h e s i " p r o c e d a a l l a r e g o l a r i z z a z i o n e d e i l a v o r a t o r i " d a p a r t e d e l l a s o c i e t à c h e h a a d o t t a t o " u n a p o l i t i c a d i i m p r e s a c h e r i n n e g a e s p l i c i t a m e n t e l e e s i g e n z e d i r i s p e t t o d e l l a l e g a l i t à " e c h e h a u n " m o d e l l o o r g a n i z z a t i v o i n i d o n e o " a e v i t a r e " s i t u a z i o n i d i p e s a n t e s f r u t t a m e n t o l a v o r a t i v o " .