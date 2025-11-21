M i l a n o , 2 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ L a s f i d a è p r o d u r r e n u o v i m a t e r i a l i e t e c n o l o g i e , q u i n d i p u n t a r e s u l l ' i n n o v a z i o n e , c h e s i g n i f i c a d a r e s p a z i o a i g i o v a n i , e l e m e n t o c h e f o r s e s p e s s o v i e n e s o t t o v a l u t a t o , n e i c a m p i d e l l a r i c e r c a , n e l l a g e s t i o n e d e l l e a z i e n d e e n e l l e s c e l t e p r o d u t t i v e p i ù i m p o r t a n t i . C o s t a p o c o e d è e l e m e n t o c h i a v e c o n c u i s i p u ò a p r i r e u n a n u o v a p a g i n a ” . L o s p i e g a G u i d o T o n e l l i , f i s i c o C e r n , a l l ’ e v e n t o o r g a n i z z a t o d a C o n a i , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n i l C o r r i e r e d e l l a S e r a , p r e s s o l a B o r s a d i M i l a n o , d a l t i t o l o ‘ I l f u t u r o d e l l a s o s t e n i b i l i t à t r a s f i d e e m e r g e n t i e t r a n s i z i o n e c o m p e t i t i v a ’ . “ L a f i s i c a p r o d u c e l e g g i g e n e r a l i , s t u d i a l e p r o p r i e t à d e i m a t e r i a l i . D i p e r s é n o n d à u n a s o l u z i o n e , m a n e l m o m e n t o i n c u i s i s o n o t r o v a t e l e s i m m e t r i e p r o f o n d e n a s c o s t e i n a l c u n i m a t e r i a l i , s e n e p o s s o n o i n v e n t a r e d i n u o v i , i n g e g n e r i z z a n d o l i . È g i à a v v e n u t o s p e s s o n e l p a s s a t o , m a s i a m o s o l o a l l ' i n i z i o . O g g i a b b i a m o s t r u m e n t i c o m e l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , c h e c i p e r m e t t e d i f a r e s i m u l a z i o n i d i n u o v i m a t e r i a l i p r i m a a n c o r a d i p r o d u r l i e g u a d a g n a r e c o s ì u n ' e n o r m e q u a n t i t à d i t e m p o , s c a r t a n d o l e s o l u z i o n i p o c o p r o m e t t e n t i e c o n c e n t r a n d o , i n v e c e , g l i e s p e r i m e n t i m a t e r i a l i e f i s i c i s u q u e l l e c h e , s u l l a b a s e d e l l e s i m u l a z i o n i , s i p r e s e n t a n o c o m e l e s o l u z i o n i p i ù s i g n i f i c a t i v e ” , c o n c l u d e .