R o m a , 1 0 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " I l p r o g e t t o v i n c i t o r e d e l l ’ o s p e d a l e S a c c o h a l ' o b i e t t i v o d i c r e a r e u n t e a m m u l t i d i s c i p l i n a r e " i n " u n a m b u l a t o r i o d e d i c a t o a l l e p e r s o n e c o n H i v c h e h a n n o u n a d i a g n o s i d i m a l a t t i a o n c o l o g i c a " . C o s ì A n d r e a G i a c o m e l l i , d i r i g e n t e m e d i c o , S s d R i c e r c a c l i n i c a i n f e t t i v o l o g i c a , A s s t F a t e b e n e f r a t e l l i S a c c o e r i c e r c a t o r e i n M a l a t t i e i n f e t t i v e a l l ’ u n i v e r s i t à d e g l i s t u d i d i M i l a n o , i n t e r v e n e n d o a V e r o n a , a l l ’ e v e n t o n e l c o r s o d e l q u a l e s o n o s t a t i c o n s e g n a t i i p r e m i d e l b a n d o ‘ R H I V o l u t i o n i n c a r e ’ , p r o m o s s o d a V i i v H e a l t h c a r e p e r s o s t e n e r e l e i n i z i a t i v e e l e s o l u z i o n i i n n o v a t i v e p r o m o s s e d a i s t i t u z i o n i o a s s o c i a z i o n i p a z i e n t i n e l l ’ a m b i t o d e l l a g e s t i o n e d e l l ’ H i v . L ’ a t t u a z i o n e d i q u a n t o p r e v i s t o d a l p r o g e t t o v i n c i t o r e , s p i e g a G i a c o m e l l i , " c o n s e n t i r à d i m i g l i o r a r e i l p e r c o r s o d i c u r a d i q u e s t e p e r s o n e , o f f r e n d o u n a r i v a l u t a z i o n e d e l l e t e r a p i e , u n s u p p o r t o a l l ' a d e r e n z a e l a r a c c o l t a d e g l i o u t c o m e r i p o r t a t i d a i p a z i e n t i a t t r a v e r s o q u e s t i o n a r i c h e v a l u t i n o l a q u a l i t à d i v i t a g l o b a l e d e l l a p e r s o n a c o n H i v c o n m a l a t t i a o n c o l o g i c a " , c o n c l u d e .