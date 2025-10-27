R o m a , 2 7 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - “ I l l a v o r o c h e a b b i a m o s v o l t o s i è s v i l u p p a t o d a u n l a t o c o n i l d o c u m e n t o s u l l e p o l i t i c h e i n d u s t r i a l i r e a l i z z a t o i n s i n e r g i a c o n i l m i n i s t e r o d e l l e I m p r e s e e d e l M a d e i n I t a l y e d a l l ’ a l t r o c o n u n ’ a n a l i s i s p e c i f i c a s u l l e d i n a m i c h e e l e b u o n e p r a t i c h e r e g i o n a l i . L ' e s p e r i e n z a s t o r i c a d i m o s t r a c o m e l e R e g i o n i s i a n o a t t o r i f o n d a m e n t a l i n e i p r o c e s s i d i r i c o n v e r s i o n e i n d u s t r i a l e e d i p r o g r a m m a z i o n e n e g o z i a t a . O g g i , i l P a e s e è a l l e p r e s e c o n f e n o m e n i c h e p e s a n o s u l l e c a p a c i t à d i c r e s c i t a e d i s v i l u p p o , c o m e i l c a l o d e m o g r a f i c o e l a d e s e r t i f i c a z i o n e b a n c a r i a e p e r a f f r o n t a r l i o c c o r r e s u p e r a r e u n a v i s i o n e f r a m m e n t a t a , s e l e z i o n a n d o i m p e g n i s t r a t e g i c i s u l l e t r a n s i z i o n i e n e r g e t i c a e d i g i t a l e . I n q u e s t o c o n t e s t o , l e R e g i o n i n o n d e v o n o e s s e r e s p e t t a t o r i , m a a t t o r i q u a l i f i c a t i c h e p a r t e c i p a n o a l l a d e f i n i z i o n e d i p o l i t i c h e i n g r a d o d i i n c i d e r e s u i t e r r i t o r i e s u l l o s v i l u p p o e c o n o m i c o c o m p l e s s i v o ” . C o s ì i l c o n s i g l i e r e C n e l P a o l o P i r a n i , i n t e r v e n e n d o n e l c o r s o d e l l ’ i n c o n t r o ' S a l u t e , i m p r e s e e l a v o r o ' , p r o m o s s o d a l C n e l i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l a C o n f e r e n z a d e i p r e s i d e n t i d e l l e A s s e m b l e e l e g i s l a t i v e d e l l e R e g i o n i e d e l l e P r o v i n c e a u t o n o m e .