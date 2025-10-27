R o m a , 2 7 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - “ L a R e l a z i o n e a n n u a l e d e l C n e l s u i s e r v i z i p u b b l i c i c o n s o l i d a l a p r o s p e t t i v a d e l l a v a l u t a z i o n e d e l l ’ i m p a t t o . L ’ o b i e t t i v o n o n è s o l o v e r i f i c a r e s p e s a e q u a n t i t à d e i s e r v i z i m a c a p i r e c o s a p r o d u c o n o i n t e r m i n i d i b e n e s s e r e e c o n o m i c o , s o c i a l e e a m b i e n t a l e , i n t e r m i n i d i r i c a d u t e s u l l a v i t a d e l l e p e r s o n e e s u l l e i m p r e s e . Q u e s t o c a m b i o d i p a r a d i g m a s p o s t a l ' a t t e n z i o n e d a l s e m p l i c e o u t p u t a l l ’ o u t c o m e , s e g n a n d o u n a r i v o l u z i o n e c u l t u r a l e p e r l a P u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e . C i ò i m p l i c a a b b a n d o n a r e l a l o g i c a d e l l a r e n d i c o n t a z i o n e f o r m a l e p e r a b b r a c c i a r e l a r e s p o n s a b i l i t à s o s t a n z i a l e , a s s u m e n d o c o m e r i f e r i m e n t o g l i O b i e t t i v i d i S v i l u p p o S o s t e n i b i l e d e l l ' A g e n d a 2 0 3 0 . I n q u e s t a v i s i o n e , i l r u o l o d e l l e R e g i o n i e d e g l i E n t i l o c a l i è d e c i s i v o , e s s e n d o i l p r i m o p r e s i d i o d i p r o s s i m i t à d o v e l e p o l i t i c h e p r e n d o n o f o r m a e d o v e s i m i s u r a l a f i d u c i a n e l l o S t a t o . I d a t i d e l l a R e l a z i o n e 2 0 2 5 c i r i c o r d a n o c h e a n c o r a p e r m a n g o n o s i g n i f i c a t i v i d i v a r i t e r r i t o r i a l i , n o n s o l o l u n g o l ’ a s s e N o r d - S u d m a a n c h e f r a a r e e u r b a n e e a r e e i n t e r n e . C o l m a r e q u e s t i d i v a r i v u o l d i r e g a r a n t i r e i d i r i t t i d i c i t t a d i n a n z a e i n q u e s t o l e R e g i o n i s o n o f o n d a m e n t a l i ” . C o s ì l a c o n s i g l i e r a C n e l M a r c e l l a M a l l e n i n t e r v e n e n d o n e l c o r s o d e l l ’ i n c o n t r o ' S a l u t e , i m p r e s e e l a v o r o ' , p r o m o s s o d a l C n e l i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l a C o n f e r e n z a d e i p r e s i d e n t i d e l l e A s s e m b l e e l e g i s l a t i v e d e l l e R e g i o n i e d e l l e P r o v i n c e a u t o n o m e .