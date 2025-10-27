R o m a , 2 7 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - " L ’ X I C o n s i l i a t u r a d e l C n e l s t a p o n e n d o p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a i t e m i r e l a t i v i a l w e l f a r e e a i s e r v i z i s o c i a l i . T e m i c h e t r o v a n o c o n c r e t e z z a a n c h e g r a z i e a l l ’ a t t i v i t à d e l l ’ O s s e r v a t o r i o n a z i o n a l e s u i s e r v i z i s o c i a l i t e r r i t o r i a l i , i s t i t u i t o p r e s s o i l C o n s i g l i o e c h e s i n d a l s u o i n s e d i a m e n t o h a l a v o r a t o i n t e n s a m e n t e p e r f o r n i r e u n q u a d r o a g g i o r n a t o s u l l e p o l i t i c h e s o c i a l i d e l n o s t r o P a e s e . C i t o , t r a l ’ a l t r o , l a f o t o g r a f i a f o r n i t a d a l l a r e l a z i o n e s u i S e r v i z i s o c i a l i t e r r i t o r i a l i 2 0 2 4 . Q u e s t o l a v o r o d i a n a l i s i s i è p o i t r a d o t t o i n i n i z i a t i v e l e g i s l a t i v e , c o m e i l D d l C n e l c h e i n t e r v i e n e i n r e v i s i o n e d e l l a l e g g e q u a d r o 3 2 8 d e l 2 0 0 0 e i l D d l i n m a t e r i a d i A z i e n d e p u b b l i c h e d i s e r v i z i a l l a p e r s o n a ( A s p ) , c h e s i t r o v a g i à s o t t o l o s c r u t i n i o d e l l a C o m m i s s i o n e p a r l a m e n t a r e c o m p e t e n t e ” . L o h a a f f e r m a t o F i o v o B i t t i , c o n s i g l i e r e d e l C n e l , i n t e r v e n e n d o n e l c o r s o d e l l ’ i n c o n t r o ' S a l u t e , i m p r e s e e l a v o r o ' , p r o m o s s o d a l C n e l i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l a C o n f e r e n z a d e i p r e s i d e n t i d e l l e A s s e m b l e e l e g i s l a t i v e d e l l e R e g i o n i e d e l l e P r o v i n c e a u t o n o m e .