R o m a , 1 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " È e m b l e m a t i c o c h e l ’ e x p r e s i d e n t e d e l l a C o r t e c o s t i t u z i o n a l e n o n c h é s t o r i c o e s p o n e n t e d e l P a r t i t o c o m u n i s t a i t a l i a n o , A u g u s t o B a r b e r a , d e f i n i s c a ‘ a i l i m i t i d e l l ’ e v e r s i o n e ’ l e p a r o l e d i G r a t t e r i . C h e p r o v i a s p a c c a r e l ’ I t a l i a u n q u a l u n q u e p o l i t i c o d e l l ’ o p p o s i z i o n e i n c e r c a d i v i s i b i l i t à l o p o s s i a m o p u r e c o m p r e n d e r e m a c h e l o f a c c i a u n p r o c u r a t o r e d e l l a R e p u b b l i c a c o n l a s t o r i a d i G r a t t e r i p r e t e n d e n d o d i e s s e r e d e t e n t o r e d e l l a v e r i t à a s s o l u t a r a p p r e s e n t a u n a i n d e c e n z a g r a v i s s i m a e i n a c c e t t a b i l e ” . L o a f f e r m a C a r o l i n a V a r c h i , c a p o g r u p p o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a i n c o m m i s s i o n e G i u s t i z i a d e l l a C a m e r a .