Roma, 14 feb. (Adnkronos) - "È emblematico che lex presidente della Corte costituzionale nonché storico esponente del Partito comunista italiano, Augusto Barbera, definisca ai limiti delleversione le parole di Gratteri. Che provi a spaccare lItalia un qualunque politico dellopposizione in cerca di visibilità lo possiamo pure comprendere ma che lo faccia un procuratore della Repubblica con la storia di Gratteri pretendendo di essere detentore della verità assoluta rappresenta una indecenza gravissima e inaccettabile. Lo afferma Carolina Varchi, capogruppo di Fratelli dItalia in commissione Giustizia della Camera.