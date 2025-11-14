R o m a , 1 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ L a r i f o r m a n o n è u n o s c o n t r o c o n l a m a g i s t r a t u r a n é u n b r a c c i o d i f e r r o p o l i t i c o . È u n i n t e r v e n t o p e n s a t o n e l l ’ i n t e r e s s e d e i c i t t a d i n i e d e g l i s t e s s i m a g i s t r a t i . S i i n s e r i s c e i n u n a t r a d i z i o n e c h e v a d a C a l a m a n d r e i a M o r o e F a l c o n e , u n p e r c o r s o a u t o r e v o l e c h e F o r z a I t a l i a p o r t a a v a n t i d a t r e n t ’ a n n i . L a n a s c i t a d i t a n t i c o m i t a t i p e r i l S ì c o n f e r m a i l s o s t e g n o d i v o c i i n s o s p e t t a b i l i . U n s e g n a l e c h i a r o c h e i l P a e s e c h i e d e u n a g i u s t i z i a p i ù e q u i l i b r a t a e m o d e r n a ” . C o s ì i l v i c e m i n i s t r o a l l a G i u s t i z i a F r a n c e s c o P a o l o S i s t o , i n t e r v e n e n d o a l C o n g r e s s o d e l l ’ A i g a . “ S i d i c e s p e s s o , e a s p r o p o s i t o , c h e l a r i f o r m a s u l l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e n o n v e l o c i z z i i l p r o c e s s o . A q u e s t o a b b i a m o g i à l a v o r a t o e s t i a m o l a v o r a n d o a n c o r a c o n a l t r i s t r u m e n t i e i r i s u l t a t i l o d i m o s t r a n o . I l P n r r è s t a t o , a l l a f i n e , u n ’ o c c a s i o n e s t r a o r d i n a r i a p e r m i g l i o r a r e d a v v e r o i t e m p i d e l l a g i u s t i z i a ” , c o n c l u d e .