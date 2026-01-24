P a l e r m o , 2 4 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ V o t a r e n o a l r e f e r e n d u m p e r c h é l a p o s t a i n g i o c o è l ’ i n d i p e n d e n z a d e l l a m a g i s t r a t u r a r e q u i r e n t e e , c o n s e g u e n t e m e n t e , a n c h e d i q u e l l a g i u d i c a n t e , g i a c c h é i l p o t e r e d i f f u s o d e i g i u d i c i n o n p u ò e s s e r e e s e r c i t a t o s e n z a l ’ i n i z i a t i v a l i b e r a d e i p u b b l i c i m i n i s t e r i . E l ’ a f f e r m a z i o n e d i T a j a n i s u l l ’ o p p o r t u n i t à d i s o t t r a r r e l a p o l i z i a g i u d i z i a r i a a l l ' a u t o r i t à d e i m a g i s t r a t i d i m o s t r a c h e i l v e r o i n t e n t o è t o g l i e r e l e i n d a g i n i a l p u b b l i c o m i n i s t e r o p e r a f f i d a r l e a l l a p o l i t i c a , c o m e a v e v o p r e v i s t o e m e s s o n e r o s u b i a n c o n e l m i o l i b r o R i f o r m a N O r d i o ” . C o s ì , a l l ' A d n k r o n o s , i l s o s t i t u t o p r o c u r a t o r e g e n e r a l e d i C a l t a n i s s e t t a G a e t a n o B o n o . I l m a g i s t r a t o r e p l i c a a l l e d i c h i a r a z i o n i r e s e o g g i d a l v i c e p r e m i e r A n t o n i o T a j a n i : " O r a a n d i a m o a v a n t i , n o n b a s t a l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e . P e n s o a l l a r e s p o n s a b i l i t à c i v i l e . A n c h e a p r i r e u n d i b a t t i t o s e è g i u s t o o m e n o c o n s e r v a r e l a p o l i z i a g i u d i z i a r i a s o t t o l ' a u t o r i t à d e i m a g i s t r a t i . E r i n g r a z i o i l d e p u t a t o P i t t a l i s p e r a v e r p r e s e n t a t o l a r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a c i v i l e " .