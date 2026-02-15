R o m a , 1 5 f e b ( A d n k r o n o s ) - “ I l f r o n t e p o l i t i c o d e l N O d i m o s t r a p l a s t i c a m e n t e q u a n t o p r e g i u d i z i e s t r u m e n t a l i z z a z i o n i s i a n o l a c i f r a d e l l a s u a p r o p a g a n d a , a l t r i m e n t i n o n s i s p i e g h e r e b b e p e r c h é N o r d i o v i e n e l a p i d a t o p e r c h é r i p r e n d e l e s t e s s e p a r o l e u s a t e d a D i M a t t e o . S e l e u s a u n P M s o n o a c c e t t a b i l i c o m e u n a s o r t a d i a u t o c r i t i c a a l t r i m e n t i s o n o d a c o n d a n n a r e c o m e u n a t t a c c o a l l ' i n d i p e n d e n z a d e l l a m a g i s t r a t u r a . L ' i p o c r i s i a , c o m e l e b u g i e , h a l e g a m b e c o r t e . E q u e s t o d a t o o g g i a n c o r a d i p i ù è s o t t o g l i o c c h i d i t u t t i ” . L o d i c e R a f f a e l e N e v i , p o r t a v o c e d i F o r z a I t a l i a .