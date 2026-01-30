R o m a , 3 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " C i m a n c a v a l ’ a c c u s a d i c o n c o r s o e s t e r n o i n a s s o c i a z i o n e m a f i o s a p e r c h i v o t e r à s ì a l r e f e r e n d u m . O r a c ’ è , n o t i f i c a t a s e n z a a l c u n o s p r e z z o d e l r i d i c o l o a g l i e l e t t o r i i t a l i a n i d a R o b e r t o S a v i a n o . S i a g g i u n g e a u n l u n g o e l e n c o d i a l t r e n e f a n d e z z e c h e c o m m e t t e r à c h i v o t e r à s ì i l 2 2 e 2 3 m a r z o . E c c o s o l o a l c u n e d i q u e s t e p e r l e d i s t o l t e z z a : i l v o t o p e r l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e f a v o r i r à l a d e r i v a a u t o r i t a r i a d e l P a e s e , s o v v e r t i r à l e i s t i t u z i o n i , s e g n e r à l a c o n t i n u i t à c o n g l i s t r a g i s t i d i B o l o g n a e d a r à d i r i t t o a r i c e v e r e u n a t e s s e r a o n o r a r i a d e l l a l o g g i a m a s s o n i c a P 2 " . L o a f f e r m a G i o r g i o M u l è , d e p u t a t o d i F o r z a e v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a , r e s p o n s a b i l e d e l l a c a m p a g n a r e f e r e n d a r i a p e r i l s ì d i F o r z a I t a l i a . " N o n è t u t t o . P r e p a r a t e v i a l p e g g i o : i n P a r l a m e n t o - a g g i u n g e - è g i u n t a v o c e c h e Q u i , Q u o e Q u a d e n u n c e r a n n o a b r e v e i l v e r o s c o p o n a s c o s t o d e l l a r i f o r m a : l ’ a z z e r a m e n t o e l o s c i o g l i m e n t o d e l c l u b d e l l e G i o v a n i M a r m o t t e i n c a s o d i v i t t o r i a d e l s ì . E i n s o m m a , t u t t o q u e s t o c a s i n o s t a s u c c e d e n d o s o l o p e r l a p a u r a d i a v e r e f i n a l m e n t e i n I t a l i a u n g i u d i c e t e r z o e i m p a r z i a l e e s p e z z a r e i l d o m i n i o d e l l e c o r r e n t i d e l l e t o g h e . P o v e r a I t a l i a … "