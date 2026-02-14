R o m a , 1 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " È s i g n i f i c a t i v o c h e u n e x p r e s i d e n t e d e l l a C o r t e c o s t i t u z i o n a l e c o m e B a r b e r a a b b i a d e f i n i t o a i l i m i t i d e l l ’ e v e r s i o n e l e p a r o l e d i G r a t t e r i . N o n è u n a p o l e m i c a p o l i t i c a : è u n r i c h i a m o i s t i t u z i o n a l e p e s a n t e . U n p r o c u r a t o r e d e l l a R e p u b b l i c a n o n p u ò p e r m e t t e r s i t o n i d i v i s i v i n é a t t e g g i a r s i a d e t e n t o r e d e l l a v e r i t à a s s o l u t a . Q u a n d o c h i e s e r c i t a u n r u o l o c o s ì d e l i c a t o s u p e r a i l p e r i m e t r o d e l p r o p r i o m a n d a t o , s i a p r e u n p r o b l e m a s e r i o p e r l ’ e q u i l i b r i o t r a p o t e r i d e l l o S t a t o ” . C o s ì i l v i c e c a p o g r u p p o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a a l l a C a m e r a , S t e f a n o M a u l l u .