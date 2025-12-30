R o m a , 3 0 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " D o p o i l p o s s i b i l e c o m p r o m e s s o s u l l a d a t a s i r i p a r t e s u i c o n t e n u t i d e l r e f e r e n d u m : L i b e r t à E g u a l e a F i r e n z e i l 1 2 g e n n a i o c o n l a s i n i s t r a c h e v o t a S ì " . S i l e g g e i n u n a n o t a d i L i b e r t à E g u a l e . " L a n o t i z i a c h e s i è e v i t a t o u n o s c o n t r o s u l l a d a t a d e i r e f e r e n d u m c o l p r o b a b i l e e s i t o d i u n a s o l u z i o n e f i n a l e b a r i c e n t r i c a t r a l e p a r t i , o s s i a t r a m e t à e f i n e m a r z o , è u n ' o t t i m a n o v i t à p e r t u t t i c o l o r o c h e v o g l i o n o p r i v i l e g i a r e u n v o t o d i m e r i t o s u l l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e a p r e s c i n d e r e d a l l e p o s i z i o n i d e i p a r t i t i , v a l o r i z z a n d o c o s ì l a f u n z i o n e p r o p r i a d e i r e f e r e n d u m " . " P e r q u e s t a r a g i o n e c o n f e r m i a m o c o n l ' a s s o c i a z i o n e L i b e r t à E g u a l e l ' i n c o n t r o d e l 1 2 g e n n a i o a F i r e n z e c o n " L a s i n i s t r a c h e v o t a s ì ” c o n B u c c i a r e l l i , C o n c i a D e l l a V e d o v a , F u s a r o , M a n c i n a , M o r a n d o , P e t r u c c i o l i , S a l v i , C o s t a e P e t r e l l i . S o n o a t t e s e a n c h e a d e s i o n i u l t e r i o r i . S i a m o c o n v i n t i c o m e L i b e r t à E g u a l e c h e p i ù s i d i s c u t e r à d e i c o n c r e t o a r t i c o l i d e l l a l e g g e e n o n s u v a g h i t i m o r i c h e n u l l a h a n n o a c h e f a r e c o l t e s t o , p i ù s a r à c h i a r a l a p o s i z i o n e d i c h i a s i n i s t r a d i c h i a r a i n p u b b l i c o d i v o t a r e S ì " .