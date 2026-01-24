R o m a , 2 4 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ U n n o s t r o e m e n d a m e n t o a l l ’ a r t i c o l o u n o d e l D l r e f e r e n d u m p r e v e d e i l d i v i e t o d u r a n t e l e c a m p a g n e r e f e r e n d a r i e o e l e t t o r a l i , p e r t u t t a l a d u r a t a d e i c o m i z i e f i n o a l t e r m i n e d e l l e o p e r a z i o n i d i v o t o , d i p u b b l i c a r e c o n t e n u t i p r o d o t t i m e d i a n t e i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e . I l f i n e è d i p r e v e n i r e l ’ a l t e r a z i o n e o l a m a n i p o l a z i o n e d e l l e c a m p a g n e e d i g a r a n t i r n e c o r r e t t e z z a i n f o r m a t i v a e t r a s p a r e n z a : c o n f i d i a m o p e r t a n t o n e l l a p i ù a m p i a c o n v e r g e n z a d a p a r t e d e g l i a l t r i G r u p p i ” . L o a n n u n c i a n o i d e p u t a t i F i l i b e r t o Z a r a t t i ( A v s ) , S i m o n a B o n a f è ( P d ) , A l f o n s o C o l u c c i ( M 5 S ) e R i c c a r d o M a g i ( P i ù E u r o p a ) . “ I g e s t o r i d e i s e r v i z i t e l e m a t i c i - s p i e g a n o - s a r e b b e r o t e n u t i a p r e d i s p o r r e m e c c a n i s m i r a p i d i p e r l a s e g n a l a z i o n e e l a r i m o z i o n e d i e v e n t u a l i c o n t e n u t i c r e a t i c o n l a I a m e n t r e l ’ A u t o r i t à p e r l e g a r a n z i e n e l l e c o m u n i c a z i o n i ( A g c o m ) d o v r e b b e v i g i l a r e s u l l a c o r r e t t a a p p l i c a z i o n e d e l l e d i s p o s i z i o n i . C h i a l t e r a i l l i b e r o s v o l g i m e n t o d e l l e c a m p a g n e e l e t t o r a l i o r e f e r e n d a r i e d i f f o n d e n d o c o n t e n u t i i n g a n n e v o l i o m a n i p o l a t i g e n e r a t i i n t u t t o o i n p a r t e c o n s i s t e m i d i I a v e r r e b b e p u n i t o c o n l a r e c l u s i o n e d a u n o a q u a t t r o a n n i . L a p e n a è a u m e n t a t a d a u n t e r z o a l l a m e t à s e i l f a t t o è c o m m e s s o m e d i a n t e l ’ i m p i e g o d i s i s t e m i a u t o m a t i z z a t i , r e t i d i a c c o u n t n o n a u t e n t i c i , b o t , b o t f a r m o a l t r e m o d a l i t à d i d i f f u s i o n e c o o r d i n a t a e s i s t e m a t i c a d e i c o n t e n u t i , a n c h e a t t r a v e r s o l ’ u s o d i a l g o r i t m i d i a m p l i f i c a z i o n e o p r o f i l a z i o n e d e g l i u t e n t i . L a p e n a è a l t r e s ì a u m e n t a t a s e i l f a t t o e c o m m e s s o c o n i l f i n a n z i a m e n t o , i l c o o r d i n a m e n t o o i l s u p p o r t o d i S t a t i e s t e r i , d i s o g g e t t i p u b b l i c i o p r i v a t i s t a b i l i t i i n P a e s i t e r z i o v v e r o d i o r g a n i z z a z i o n i o e n t i t à a e s s i r i c o n d u c i b i l i ” .