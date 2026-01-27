R o m a , 2 7 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " M i l i o n i d i p e r s o n e c h e s t u d i a n o o l a v o r a n o l o n t a n o d a l p r o p r i o c o m u n e d i r e s i d e n z a r i s c h i a n o d i n o n p o t e r v o t a r e . E q u e s t o n o n o s t a n t e l ’ a s t e n s i o n i s m o è i n c o n t i n u o a u m e n t o . I l P d h a p r e s e n t a t o u n e m e n d a m e n t o a l d e c r e t o s u l r e f e r e n d u m d e l p r o s s i m o 2 2 e 2 3 m a r z o c h e s a r à i l l u s t r a t o d o m a n i m e r c o l e d ì 2 8 g e n n a i o a l l e o r e 1 1 p r e s s o l a S a l a B e r l i n g u e r d e i G r u p p i p a r l a m e n t a r i " . S i l e g g e i n u n a n o t a d e l P d . " P a r t e c i p e r a n n o E l l y S c h l e i n , S e g r e t a r i a d e l P d , C h i a r a B r a g a e F r a n c e s c o B o c c i a , c a p i g r u p p o C a m e r a e S e n a t o , S i m o n a B o n a f è , c a p o g r u p p o P d C o m m i s s i o n e A f f a r i C o s t i t u z i o n a l i , M a r i a n n a M a d i a , p r o m o t r i c e l e g g e s u l v o t o f u o r i s e d e , V i r g i n i a L i b e r o , s e g r e t a r i a G i o v a n i D e m o c r a t i c i , e T o m a s O s b o r n , C o m i t a t o V o t o d o v e v i v o " .