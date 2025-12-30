R o m a , 3 0 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " Q u e s t o 2 0 2 6 s i p r e a n n u n c i a c a r i c o d i s p e r a n z a . C i s o n o b a t t a g l i e i m m e d i a t e c o m e q u e l l a d e l r e f e r e n d u m p e r d i r e n o a d u n a r i f o r m a c h e è u n o s c e m p i o . V o g l i o n o s e p a r a r e l e c a r r i e r e s o l o p e r c h é v o g l i o n o r i v e n d i c a r e , l o h a d e t t o N o r d i o , i l p r i m a t o d e l l a p o l i t i c a i n m o d o c h e c h i è a l g o v e r n o s e n e a v v a n t a g g e r à e a v r à i g i u d i c i s o t t o m e s s i " . L o d i c e i l l e a d e r M 5 S , G i u s e p p e C o n t e , i n u n v i d e o s u i s o c i a l .