R o m a , 1 5 f e b ( A d n k r o n o s ) - " T r o v o i n a p p r o p r i a t e l e d i c h i a r a z i o n i d i N o r d i o . P e n s o c h e l e c o r r e n t i s i a n o u n g r o s s o p r o b l e m a , c ' è u n c o r t o c i r c u i t o c o n l a p o l i t i c a m a n o n s i p o s s o n o d e f i n i r e p a r a m a f i o s e , è d i u n a g r a v i t à i n a u d i t a . N è s i p o s s o n o d i r e c o s e c o m e q u e l l e d i G r a t t e r i . U n a r i f o r m a c o s t i t u z i o n a l e è u n a c o s a c o m p l e s s a , s e l a a f f r o n t i a m o a c h i l a s p a r a p i ù g r o s s a f a c c i a m o u n t o r t o a i c i t t a d i n i , p e r d e r à t u t t o i l P a e s e " . L o h a d e t t o C a r l o C a l e n d a a I n o n d a s u L a 7 a p r o p o s i t o d e l r e f e r e n d u m .