R o m a , 1 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ A l l ' i n t e r n o d i q u e s t o c l i m a a v v e l e n a t o s i s o n o i n s e r i t e d i c h i a r a z i o n i , m i s i c o n s e n t a d i d i r e , i n d e c e n t i , d e l p r o c u r a t o r e G r a t t e r i . G r a t t e r i , c o n u n t o n o c h e p o t r e b b e a n c h e e s s e r e a i l i m i t i d e l l ' e v e r s i o n e , h a t e n t a t o d i d i v i d e r e i c i t t a d i n i i t a l i a n i e g l i e l e t t o r i i t a l i a n i i n i n d a g a t i o n o n i n d a g a t i , i m p u t a t i o n o n i m p u t a t i , m a s s o n i o n o n m a s s o n i . Q u a l c o s a c h e s e l o f a c e s s e u n q u a l u n q u e a l t r o c i t t a d i n o , b e h , s a r e b b e u n a c o s a d i s d i c e v o l e , u n m o d o r o z z o d i f a r e b a t t a g l i a p o l i t i c a . D e t t o d a l p r o c u r a t o r e d e l l a R e p u b b l i c a d i N a p o l i , a l q u a l e r i c o n o s c o m e r i t i i m p o r t a n t i e c h e h a a v u t o m e r i t i i m p o r t a n t i s s i m i n e l l a l o t t a a l l a ' N d r a n g h e t a , è v e r a m e n t e u n a d e l u s i o n e a i l i m i t i d e l l ' i n d e c e n z a ” . L o a f f e r m a A u g u s t o B a r b e r a , e x p r e s i d e n t e d e l l a C o r t e c o s t i t u z i o n a l e , s t o r i c o e s p o n e n t e d e l P c i e d e m i n e n t e g i u r i s t a f a v o r e v o l e a l S ì , i n u n ’ i n t e r v i s t a s u i c a n a l i s o c i a l d e l C o m i t a t o ' S ì R i f o r m a ' .