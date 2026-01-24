R o m a , 2 4 g e n ( A d n k r o n o s ) - " I l 2 2 e i l 2 3 m a r z o v o t a N o . P e r d i f e n d e r e l a C o s t i t u z i o n e . P e r d i r e N o a l l a l e g g e d e l p i ù f o r t e . P e r d i r e N o a u n G o v e r n o c h e p r e t e n d e l ’ i m p u n i t à . P e r d i r e N o a u n a g i u s t i z i a c o n t r o l l a t a d a l G o v e r n o " . I l P d h a l a n c i a t o d a l l e 1 5 u n a c a m p a g n a n a z i o n a l e p e r i l N o a l r e f e r e n d u m c o s t i t u z i o n a l e d e l 2 2 e 2 3 m a r z o . " U n a m o b i l i t a z i o n e n e l m e r i t o p e r s m o n t a r e l a r i f o r m a d e l g o v e r n o M e l o n i , c h e m i n a l ’ e q u i l i b r i o c o s t i t u z i o n a l e e l a s e p a r a z i o n e d e i p o t e r i . L a c a m p a g n a s i a r t i c o l a s u m a t e r i a l i p e r i c i r c o l i e d e v e n t i , t a n t e i n i z i a t i v e t e r r i t o r i a l i e u n a f o r t e s p i n t a s u i s o c i a l " , s p i e g a i l P d . I l l a n c i o s o c i a l è p a r t i t o a l l e 1 5 s u l l e p a g i n e n a z i o n a l i d e l p a r t i t o i n c o o r d i n a m e n t o c o n t u t t e l e s u e a r t i c o l a z i o n i t e r r i t o r i a l i , d a l l e f e d e r a z i o n i a i c i r c o l i .