R o m a , 2 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " T r o v o c o n t r a d d i t o r i o c h e a r r i v i n o c r i t i c h e a S c h l e i n m a n o n v i s i a n o s t a t e l e s t e s s e c r i t i c h e s u M e l o n i c h e h a d e t t o c h e l ' o p p o s i z i o n e è p e g g i o d i H a m a s . S e b i s o g n a d a r s i t u t t i u n a r e g o l a t a o k m a n o n p u ò e s s e r e a s e n s o u n i c o . I o s o n o s t a t o p a r a g o n a t o d a l m i n i s t r o C i r i a n i a l l e B r i g a t e r o s s e " . C o s ì i l l e a d e r d i I t a l i a V i v a M a t t e o R e n z i , i n t e r v e n e n d o a Z a p p i n g s u R a i R a d i o 1 . " N o n c r e d o s i a a r i s c h i o l a d e m o c r a z i a c o n M e l o n i m a i l n o s t r o p o r t a f o g l i o . I l m i o s u g g e r i m e n t o , c h e v a l e p e r t u t t i , è q u e l l o d i i n c a l z a r e i l g o v e r n o c o n q u e s t i o n i c h e h a n n o a c h e f a r e c o n l a v i t a q u o t i d i a n a d e l l e p e r s o n e . I o s o n o s t a t o i l p r i m o a p o l e m i z z a r e s u l c a s o P a r a g o n m a c r e d o c h e l a s c o m m e s s a o g g i p e r i l c e n t r o s i n i s t r a s i a f a r e p r o p o s t e c r e d i b i l i s u i t e m i e c o n o m i c i " , c o n c l u d e .