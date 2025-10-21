R o m a , 2 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L a l i b e r t à d i s t a m p a è u n p r i n c i p i o f o n d a m e n t a l e e i r r i n u n c i a b i l e i n o g n i d e m o c r a z i a . I l t e n t a t i v o d i i s o l a r e o i n t i m i d i r e i g i o r n a l i s t i r a p p r e s e n t a u n s e g n a l e g r a v e e p r e o c c u p a n t e p e r l a s a l u t e d e l n o s t r o s i s t e m a d e m o c r a t i c o . È i n a c c e t t a b i l e c h e s i c e r c h i d i l i m i t a r e l ’ i n f o r m a z i o n e o d i c o l p i r e c h i s v o l g e c o n s e r i e t à e i n d i p e n d e n z a i l p r o p r i o l a v o r o . P e r q u e s t o c h i e d i a m o c h e i l G o v e r n o e t u t t i c o l o r o c h e h a n n o p r o m o s s o q u e r e l e t e m e r a r i e c o n t r o i l g i o r n a l i s t a R a n u c c i l e r i t i r i n o i m m e d i a t a m e n t e " . C o s ì i l c a p o g r u p p o P d i n c o m m i s s i o n e d i v i g i l a n z a R a i S t e f a n o G r a z i a n o , a m a r g i n e d e l l a m a n i f e s t a z i o n e a R o m a ‘ p e r l a l i b e r t à d i s t a m p a ’ . " A l l o s t e s s o m o d o , è u r g e n t e c h e v e n g a s b l o c c a t a l a c o m m i s s i o n e d i V i g i l a n z a R a i , f e r m a d a o l t r e u n a n n o . I l s u o s t a l l o i m p e d i s c e i l c o r r e t t o f u n z i o n a m e n t o d e l s e r v i z i o p u b b l i c o e c o s t i t u i s c e , d i f a t t o , u n o s t a c o l o a l l a l i b e r t à e a l p l u r a l i s m o d e l l ’ i n f o r m a z i o n e . B l o c c a r e l ’ i n f o r m a z i o n e d i u n P a e s e s i g n i f i c a m i n a r e l e b a s i s t e s s e d e l l a d e m o c r a z i a . È t e m p o c h e l e i s t i t u z i o n i d i m o s t r i n o r i s p e t t o p e r l a l i b e r t à d i s t a m p a e p e r i l d i r i t t o d e i c i t t a d i n i a d e s s e r e i n f o r m a t i " , c o n c l u d e .