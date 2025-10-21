Roma, 21 ott. (Adnkronos) - Elly Schlein ormai si è ridotta a parlare soltanto per slogan, costretta ad inventare bugie per fare politica. Il giornalismo dinchiesta in Rai non è mai stato così ampio e rappresentativo come adesso, e questo grazie a una maggiore e più ampia libertà, ed a nuovi programmi dinchiesta che si sono aggiunti a quelli esistenti. Con la nuova dirigenza dellAzienda gli italiani possono finalmente fruire di unofferta più ampia e diversificata. La realtà è che oggi la Rai è unazienda più plurale ed è questo che probabilmente dà fastidio ad Elly Schlein ed alla sinistra del mono-pensiero. Così il deputato di Fratelli d'Italia Francesco Filini, capogruppo di Fratelli dItalia nella commissione parlamentare di Vigilanza Rai.