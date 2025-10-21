R o m a , 2 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ E l l y S c h l e i n o r m a i s i è r i d o t t a a p a r l a r e s o l t a n t o p e r s l o g a n , c o s t r e t t a a d i n v e n t a r e b u g i e p e r f a r e p o l i t i c a . I l g i o r n a l i s m o d ’ i n c h i e s t a i n R a i n o n è m a i s t a t o c o s ì a m p i o e r a p p r e s e n t a t i v o c o m e a d e s s o , e q u e s t o g r a z i e a u n a m a g g i o r e e p i ù a m p i a l i b e r t à , e d a n u o v i p r o g r a m m i d ’ i n c h i e s t a c h e s i s o n o a g g i u n t i a q u e l l i e s i s t e n t i . C o n l a n u o v a d i r i g e n z a d e l l ’ A z i e n d a g l i i t a l i a n i p o s s o n o f i n a l m e n t e f r u i r e d i u n ’ o f f e r t a p i ù a m p i a e d i v e r s i f i c a t a . L a r e a l t à è c h e o g g i l a R a i è u n ’ a z i e n d a p i ù p l u r a l e e d è q u e s t o c h e p r o b a b i l m e n t e d à f a s t i d i o a d E l l y S c h l e i n e d a l l a s i n i s t r a d e l m o n o - p e n s i e r o ” . C o s ì i l d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a F r a n c e s c o F i l i n i , c a p o g r u p p o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a n e l l a c o m m i s s i o n e p a r l a m e n t a r e d i V i g i l a n z a R a i .