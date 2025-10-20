R o m a , 2 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I l g r u p p o d e i S o c i a l i s t i E u r o p e i h a p r o v a t o o g g i a d i n s e r i r e n e l l a p l e n a r i a d i S t r a s b u r g o u n d i b a t t i t o s u l g r a v e a t t o i n t i m i d a t o r i o c o n t r o R a n u c c i , t i t o l a n d o l o c o m e u n a t t a c c o a i v a l o r i d e m o c r a t i c i e u r o p e i . E v i d e n t e m e n t e v o l e n d o a t t r i b u i r e d e l l e r e s p o n s a b i l i t à p o l i t i c h e a c a r i c o d e l g o v e r n o i t a l i a n o . C o m e g i à f a t t o d a E l l y S c h l e i n p r o p r i o i n o c c a s i o n e d e l c o n g r e s s o d e i S o c i a l i s t i E u r o p e i . M a d i f r o n t e a l l a n o s t r a i n t e n z i o n e d i m o d i f i c a r e i l t i t o l o , r e n d e n d o l o p i ù a d e r e n t e a l l a r e a l t à d e i f a t t i e a p p r o v a n d o l o c o n u n a m a g g i o r a n z a d i d e s t r a , l a s i n i s t r a h a p r u d e n t e m e n t e v i r a t o v e r s o u n t i t o l o p i ù n e u t r a l e e d e q u i l i b r a t o " . C o s ì g l i e u r o p a r l a m e n t a r i d i F d I - E C R N i c o l a P r o c a c c i n i , c o - p r e s i d e n t e d e l g r u p p o d e i c o n s e r v a t o r i a l P a r l a m e n t o e u r o p e o , e C a r l o F i d a n z a , c a p o d e l e g a z i o n e F d I a B r u x e l l e s . " V o t e r e m o a f a v o r e d i q u e s t a n u o v a p r o p o s t a , p e r c h é è g i u s t o p a r l a r n e , p e r c h é r i t e n i a m o m o l t o g r a v e q u a n t o a c c a d u t o a R a n u c c i , p e r c h é r i t e n i a m o c h e s i d e b b a e s s e r e s e m p r e t u t t i s o l i d a l i q u a n d o l a l i b e r t à d i p a r o l a e d i i n f o r m a z i o n e v i e n e m i n a c c i a t a . M a r i s p e d i a m o a l m i t t e n t e i l t e n t a t i v o a v v i l e n t e d e l l e s i n i s t r e d i p a s s a r e d a l l e a c c u s e d i c o m p l i c i t à c o n N e t a n y a h u a q u e l l e d i c o m p l i c i t à c o n g l i a t t e n t a t o r i d i R a n u c c i " , c o n c l u d o n o .