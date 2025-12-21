R o m a , 2 1 d i c ( A d n k r o n o s ) - " I l t a g l i o d i 1 0 m i l i o n i d i e u r o a l l a R a i i n s e r i t i i n M a n o v r a d a l g o v e r n o e i l r i l a n c i o , d a p a r t e d e l T g 1 , d i u n s o n d a g g i o c o m m i s s i o n a t o d a A f f a r i t a l i a n i . i t c h e a c c r e d i t a i l g r a d i m e n t o d e l l a m a n o v r a s o n o d u e f a c c e d e l l a s t e s s a s t r a t e g i a : i n d e b o l i r e i l s e r v i z i o p u b b l i c o e p i e g a r l o a l l a p r o p a g a n d a ” . L o d i c h i a r a n o i p a r l a m e n t a r i d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o c o m p o n e n t i d e l l a C o m m i s s i o n e d i V i g i l a n z a R a i . " È i r r e s p o n s a b i l e c o n t i n u a r e a s o t t r a r r e r i s o r s e a l l a R a i c o m e h a n n o d e n u n c i a t o a n c h e a l c u n i c o n s i g l i e r i d i a m m i n i s t r a z i o n e . D o p o a n n i d i v i n c o l i e r i d u z i o n i , q u e s t o n u o v o t a g l i o a r r i v a p r o p r i o m e n t r e i l s e r v i z i o p u b b l i c o d o v r à a f f r o n t a r e a p p u n t a m e n t i s t r a o r d i n a r i c o m e O l i m p i a d i e P a r a l i m p i a d i , s e n z a r i s o r s e c e r t e e p r o g r a m m a b i l i . S i a m o d i f r o n t e a u n a s c e l t a c h e c o n t r a s t a a p e r t a m e n t e c o n i l M e d i a F r e e d o m A c t e u r o p e o , c h e i m p o n e f i n a n z i a m e n t i a d e g u a t i e s t a b i l i a i s e r v i z i p u b b l i c i r a d i o t e l e v i s i v i ” , a g g i u n g o n o g l i e s p o n e n t i d e m . " A n c o r a p i ù g r a v e è c h e i l p r i n c i p a l e t e l e g i o r n a l e d e l s e r v i z i o p u b b l i c o r i l a n c i c o m e n o t i z i a u n s o n d a g g i o c o m m i s s i o n a t o d a u n a t e s t a t a p r i v a t a , t r a s f o r m a n d o l o i n u n o s t r u m e n t o d i l e g i t t i m a z i o n e p o l i t i c a d e l l a m a n o v r a . I l T g 1 n o n p u ò d i v e n t a r e u n m e g a f o n o d e l g o v e r n o . I n d e b o l i r e e c o n o m i c a m e n t e l a R a i e u s a r n e l ’ i n f o r m a z i o n e p e r o p e r a z i o n i d i c o n s e n s o è u n a d e r i v a p e r i c o l o s a c h e c o m p r o m e t t e a u t o n o m i a , c r e d i b i l i t à e f u n z i o n e d e m o c r a t i c a d e l s e r v i z i o p u b b l i c o ” , c o n c l u d o n o .