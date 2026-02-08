R o m a , 8 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " M e n t r e i n S i c i l i a s i c o n t a n o m i g l i a i a d i s f o l l a t i e g l i i t a l i a n i s t a n n o a f f r o n t a n d o g r a v i e m e r g e n z e s o c i a l i , M e l o n i e l o s t a t o m a g g i o r e d e l g o v e r n o s o n o p r e o c c u p a t i d e l l a s c a l e t t a d e l F e s t i v a l d i S a n r e m o " . C o s ì S t e f a n o G r a z i a n o , c a p o g r u p p o P d C o m m i s s i o n e p a r l a m e n t a r e d i V i g i l a n z a R a i . " P r e n d i a m o a t t o d e l l a r i n u n c i a d i A n d r e a P u c c i a l l a c o - c o n d u z i o n e d i u n a d e l l e s e r a t e d e l F e s t i v a l : u n a s c e l t a d i b u o n s e n s o c h e e v i d e n t e m e n t e n o n a p p a r t i e n e a t u t t i . D i c e r t o n o n a p p a r t i e n e a l d i r e t t o r e d i R a i S p o r t , P a o l o P e t r e c c a , c h e , d o p o u n a v e r g o g n o s a e i m b a r a z z a n t e t e l e c r o n a c a i n o c c a s i o n e d e l l ’ i n a u g u r a z i o n e d e i G i o c h i o l i m p i c i i n v e r n a l i d i M i l a n o - C o r t i n a , c o n t i n u a i m p e r t e r r i t o a r i m a n e r e a l s u o p o s t o s o l o p e r c h é s i s e n t e d i f e s o d a c h i a t t a c c a s u l l a p r e s u n t a i l l i b e r a l i t à " . " R a s s i c u r i a m o l a P r e s i d e n t e M e l o n i e i l v i c e p r e s i d e n t e S a l v i n i : i n I t a l i a n o n c ’ è a l c u n a d e r i v a i l l i b e r a l e d e l l a s i n i s t r a , c ’ è p i u t t o s t o u n a e v i d e n t e i n a d e g u a t e z z a c u l t u r a l e d e l l a d e s t r a a l g o v e r n o . L ’ u n i c o v e r o a t t a c c o a l l e i s t i t u z i o n i è q u e l l o p o r t a t o a v a n t i d a l l a m a g g i o r a n z a d i g o v e r n o , c h e t e n t a d i c o n t r o l l a r e l ’ i n f o r m a z i o n e p u b b l i c a , d e l e g i t t i m a r e i l d i s s e n s o e , c o n l a r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a , m i n a r e l a s e p a r a z i o n e d e i p o t e r i , f o n d a m e n t o d e l l a n o s t r a d e m o c r a z i a c o s t i t u z i o n a l e . P r e s e n t a r s i c o m e v i t t i m e m e n t r e s i e s e r c i t a i l p o t e r e s e n z a c o n t r a p p e s i n o n s i g n i f i c a d i f e n d e r e l o S t a t o , m a i n d e b o l i r l o " .