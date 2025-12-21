R o m a , 2 1 d i c ( A d n k r o n o s ) - " I l P d n o n s a p i ù a c o s a a g g r a p p a r s i s e , p e r a t t a c c a r e i l g o v e r n o , a c c u s a i l T g 1 p e r a v e r c i t a t o u n s o n d a g g i o c o m m i s s i o n a t o d a A f f a r i t a l i a n i d a l q u a l e e m e r g e c h e s e i i t a l i a n i s u d i e c i a p p r o v a n o l a L e g g e d i B i l a n c i o " . L o d i c e M a u r i z i o L u p i . " S o n o d a t i , r i s u l t a t o d i u n ’ i n d a g i n e s t a t i s t i c a , m a e v i d e n t e m e n t e i l P d v o r r e b b e f o s s e r o c e n s u r a t i s o l o p e r c h é c o n f e r m a n o l ’ a p p r e z z a m e n t o d e g l i i t a l i a n i p e r q u e l l o c h e s t a f a c e n d o i l g o v e r n o M e l o n i . R i d i c o l o e s u r r e a l e . C o s ì c o m e i l p a r l a r e d i p r o p a g a n d a , d i m e n t i c a n d o e v i d e n t e m e n t e c h e p e r l ’ O s s e r v a t o r i o d i P a v i a e p e r l ’ A g c o m i l t e l e g i o r n a l e d i r e t t o d a C h i o c c i è i l p i ù e q u i l i b r a t o d e g l i u l t i m i 1 5 a n n i ” , a g g i u n g e i l l e a d e r d i N o i M o d e r a t i .