Roma, 21 dic (Adnkronos) - "Il Pd non sa più a cosa aggrapparsi se, per attaccare il governo, accusa il Tg1 per aver citato un sondaggio commissionato da Affaritaliani dal quale emerge che sei italiani su dieci approvano la Legge di Bilancio". Lo dice Maurizio Lupi. "Sono dati, risultato di unindagine statistica, ma evidentemente il Pd vorrebbe fossero censurati solo perché confermano lapprezzamento degli italiani per quello che sta facendo il governo Meloni. Ridicolo e surreale. Così come il parlare di propaganda, dimenticando evidentemente che per lOsservatorio di Pavia e per lAgcom il telegiornale diretto da Chiocci è il più equilibrato degli ultimi 15 anni, aggiunge il leader di Noi Moderati.